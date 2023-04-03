倒數三天！高雄超夯餐車「川田手切冰」連假限定「彩色吐司夾手切冰」，推薦口味、出攤行程一次收

春天裡百花怒放，可別錯過了現在正在盛開期的「苦楝」！位於屏東的東港溪堤防邊就能看到它的身影，綿延了數公里的苦楝樹開著一團一團的淡紫色小花，空氣中瀰漫著特殊的甜香，等著大家來欣賞它的美麗。

2023-03-25 15:28