倒數三天！高雄超夯餐車「川田手切冰」連假限定「彩色吐司夾手切冰」，推薦口味、出攤行程一次收
去高雄追餐車！高雄超夯餐車美食「川田手切冰」推出期間限定「吐司夾手切冰」，而平時的經典餅乾版也深受饕客喜愛。全新吐司版使用繽紛的彩色吐司，不僅好吃又好拍，餅乾及吐司兩種版本口感不同，不妨一次統統吃起來。
忠實粉絲尖叫！超夯餐車「川田手切冰」除了主打來自新加坡的冰淇淋創新吃法外，老闆更升級推出「吐司版」，彩色吐司夾入不同口味手切冰，冰涼好吃且更有飽足感，而經典「餅乾版」也不能錯過，嘗鮮必吃～IGer夏琳推薦泰奶、榴蓮、百香果、草莓、薄荷巧克力等冰淇淋口味，有選擇困難的朋友可以參考看看。
值得注意的是，「吐司夾手切冰」為連假限定，僅販售至4/5，一人限購一份，每日限量，售完為止。沒買到也可以吃「餅乾版」，一樣好吃也好拍喔！
川田手切冰 連假行程資訊
4/3 18:00～23:00 一德勞工夜市（凱旋四路758號）
4/4 14:00～21:00 駁二「童嶼遊港」（駁二大義紅磚廊道）
4/5 14:00～21:00 駁二「童嶼遊港」（駁二大義紅磚廊道）
出攤相關資訊可洽店家IG
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