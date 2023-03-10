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東京銀座泡「黑湯」！人氣連鎖飯店「Dormyinn」新分館開幕

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「Dormyinn PREMIUM銀座」於2月下旬開幕，為東京新興飯店。　圖：共立maintenance／來源
「Dormyinn PREMIUM銀座」於2月下旬開幕，為東京新興飯店。　圖：共立maintenance／來源

【旅奇傳媒/責任編輯-張語柔】深受訪日旅人喜愛的連鎖飯店品牌 Dormy inn，2月下旬起在東京銀座開幕全新分館「Dormy inn PREMIUM 銀座」，就像是藏身在繁華銀座的溫泉旅館般，推薦給喜愛吃好睡好又泡好的放鬆旅人，手刀筆記加入下趟旅程中！

▲館內6成以上都是雙人房，雙床房（18間）與單人房（27間）數量偏少。　圖：共立maintenance／來源
▲館內6成以上都是雙人房，雙床房（18間）與單人房（27間）數量偏少。　圖：共立maintenance／來源

飯店坐落於日比谷線、都營淺草線2路線交會的東銀座，擁有不用轉車就能大玩淺草、東京晴空塔或銀座的地理優勢，徒步4分鐘就能抵達地鐵站。

▲大浴場「黑湯」能享受黑色的天然溫泉陶冶。　圖：共立maintenance／來源
▲大浴場「黑湯」能享受黑色的天然溫泉陶冶。　圖：共立maintenance／來源

館內提供的天然溫泉「黑湯」，原始泉質就是令人眼睛為之一亮的「黑色」，能舒緩整日旅程疲憊，也具備美肌功效，還能使用日本近年來話題持續延燒的桑拿房與冷水浴。

▲自助式早餐「和食御膳」示意圖。　圖：共立maintenance／來源
▲自助式早餐「和食御膳」示意圖。　圖：共立maintenance／來源

飯店的和洋兼具自助式早餐提供以時令食材烹調的「和食御膳」，具備30種以上美食任選，晚上則有 Dormy inn 品牌特色之一的「夜鳴拉麵」免費宵夜可以品嘗。雙人房含早餐，每人12,095日圓起；雙床房為每人13,095日圓起。

▲「天然溫泉 七寶之湯 Dormy inn PREMIUM銀座」。　圖：共立maintenance／來源
▲「天然溫泉 七寶之湯 Dormy inn PREMIUM銀座」。　圖：共立maintenance／來源

東京都 天然溫泉 七寶之湯 Dormy inn PREMIUM 銀座

‧ 交通：東京Metro或都營淺草線「東銀座站」4號出口，徒步約4分鐘。

‧ 地址：東京都中央區銀座6-16-8

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東京晴空塔 溫泉 早餐

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