飛日本別錯過！日本麥當勞3、4月期間限定飲料、甜點登場 加碼亞洲風漢堡、春日照燒套餐

今年春天要到日本賞櫻嗎？隨著春天到來，一向推出讓人驚豔甜點的日本麥當勞，這回也沒缺席，推出草莓牛奶白玉冰沙、雙倍巧克力抹茶拿鐵及草莓牛奶馬卡龍，讓人感受「粉紅」、「新綠」；另外也有亞洲風味、期間限定的三款口味漢堡及春日照燒蛋堡，只在3、4月間限定販售，這段時間要到日本玩的話可別錯過！

圖／翻攝自日本麥當勞官網

以牛奶與草莓做出冰沙當基底，再放裏上酸甜的草莓醬的牛奶白玉，就成了誘人的「草莓牛奶白玉冰沙」，還有在選用宇治抹茶的拿鐵上淋上兩種巧克力醬、口味再升級的「雙重巧克力宇治抹茶拿鐵」，為今年春天麥當勞推出的期間限定飲料，再來一個夾著草莓奶油的「草莓牛奶馬卡龍」，春天的味道在嘴裡完美融合。

圖／翻攝自日本麥當勞官網

圖／翻攝自日本麥當勞官網

另外，從2/1開始販賣的期間限定漢堡，這次吹起「亞洲風」，推出了「油淋雞麥香雞堡」、「擔擔麵雙層牛肉堡」及「甜辣醬鮮蝦堡」三款特殊風味漢堡，其中油淋雞麥香雞、甜辣醬鮮蝦還有米漢堡版本唷！而3/8開始，還有「佐藤錦櫻桃冰沙」、「照燒醬蛋堡」、「瀨戶內檸檬塔塔醬+照燒醬培根堡」、「起司照燒蛋堡」等漢堡加入餐點行列，根本要讓人陷入選擇性困難！旅途中有遇到麥當勞的話，不妨嘗嘗鮮、外帶去賞櫻野餐囉～

圖／翻攝自日本麥當勞官網

草莓牛奶白玉冰沙(490日幣)、草莓牛奶馬卡龍(190日幣)

有「McCafé by Barista」的門市、部分麥當勞門市販售，共854間。

雙倍巧克力宇治抹茶拿鐵(390日幣)

有「McCafé by Barista」專櫃的麥當勞門市限定販售，共240間

油淋雞麥香雞堡：440日幣

擔擔麵雙層牛肉堡：490日幣

甜辣醬鮮蝦堡：450日幣

照燒醬蛋堡410日幣

瀨戶內檸檬塔塔醬+照燒醬培根堡480日幣

起司照燒蛋堡440日幣

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