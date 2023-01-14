一次買40個！麥當勞新作「餅乾奶油派」超搶手，流心Hot Pie太美味
日本麥當勞又推出冬季新派！延續去年的超人氣「比利時巧克力派」與新作「餅乾奶油派」一同限時上市，酥酥脆脆的派皮搭配濃郁流心內餡，「融化的Hot Pie」讓人招架不住。日本麥當勞每每推出新甜派都造成一股打卡旋風，這次再加上新品，有網友一次就買了40個！
今日から発売のマクドナルド— 浜本剛 (@HIGH_GAIN1968) January 11, 2023
とろけるホットパイ
クッキーアンドクリームパイを
食べてみました♪
これはかなりナイスな美味しさです♪✨
温かい飲み物と合います。
また食べたくなりますね♪#マクドナルド#とろけるホットパイ#クッキーアンドクリームパイ https://t.co/rXZq2lWMvb pic.twitter.com/tqziVYiG4p
日本麥當勞在1/11推出新甜派「餅乾奶油派」及先前就受到歡迎的「比利時巧克力派」，開賣第一天就有許多日本網友紛紛曬圖，更有網友大手筆一次買了40個派！酥脆派皮與巧克力的完美組合，讓不少人直呼「超美味」，新作「餅乾奶油派」也大受好評，還吃得到餅乾口感，甚至有人表示得趕在完售前再大吃一波。
迷惑そうな対応されてしまいましたが…— Chanc (@hamham_chanc) January 11, 2023
パイ40個買わさせていただきました
※写真は1部
マクドナルド様ありがとうございました🙇
#とろけるホットパイ
#クッキーアンドクリームパイ
#ベルギーショコラパイ
#差入れ pic.twitter.com/EIl7sWKLaP
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