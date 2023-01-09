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過年不能少！麥當勞「薯來堡、紅豆派」限定回歸，早餐再推「蕈菇滿福堡」，還有首發BT21獨家商品

聯合新聞網／ 旅遊美食綜合報導
圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

過年必吃系列回歸！每年春節麥當勞都會推出的「金迎招財系列」將重磅回歸，還有超人氣「紅豆派」及早餐「蕈菇滿福系列」開賣，讓你從早吃到晚都是滿滿經典。此外，本次麥當勞更攜手宇宙明星BT21，推出「BT21陶瓷餐具三件組」，粉絲們記得手刀開搶！

「金迎招財系列」自1月11日起限時回歸。圖／麥當勞提供
「金迎招財系列」自1月11日起限時回歸。圖／麥當勞提供

早餐「蕈菇滿福系列」自1月11日開始限期供應。圖／麥當勞提供
早餐「蕈菇滿福系列」自1月11日開始限期供應。圖／麥當勞提供

春節限定來啦！麥當勞過年必推「金迎招財系列」將於1/11至2/14限定回歸(售完為止)，「金迎招財薯來堡」有牛、鷄兩種可選，多汁肉排搭配黑胡椒醬、整塊酥脆薯餅，口感豐富又飽足。而超人氣甜點「紅豆派」也將跟著薯來堡同步開賣，濃郁紅豆香與現炸外皮，今年可別再錯過囉！不僅如此，麥當勞在早餐部分也推出「蕈菇滿福系列」，滿福堡中夾入切片蕈菇，不論是配上肉排還是蔬菜都超搭，一早給你滿滿活力！

圖／麥當勞提供
圖／麥當勞提供

往年商品圖。圖／麥當勞臉書
往年商品圖。圖／麥當勞臉書

最新聯名這日首發！麥當勞將於1/12早上11點起發售BT21聯名「陶瓷餐具三件組」，餐盤、馬克杯及陶瓷碗一次收，只要購買任一套餐加459元就能把宇宙明星「BT21 陶瓷餐具三件組」帶回家，也可以499元單購，鐵粉可得先筆記囉！

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

麥當勞攜手宇宙明星BT21推出聯名陶瓷三件組，全台限量7萬組。圖／麥當勞提供
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