披薩買1送1！bb.q CHICKEN買「烤牛肉青蔬雙拼披薩」就送韓式披薩3選1，再加碼炸雞統統8折

補班好康不只一天！韓國店數最多的炸雞連鎖店「bb.q CHICKEN」推出補班日優惠活動，購買新口味披薩並出示活動圖片，可享人氣口味3選1的披薩買一送一，另外加碼再推炸雞8折好康，不限口味同享優惠，吃披薩配炸雞是一絕啊！

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書

bb.q CHICKEN大方推補班日「Gift 兔 U」優惠，即日起至1/14，憑圖到店內用或外帶，購買新口味「韓式烤牛肉青蔬雙拼披薩」再送一份「韓式披薩」，還有柚香鮮蝦、辣味海鮮、辣年糕烤雞等3種口味可以選擇，等於是買1送1又能吃到兩種口味。

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書

除此之外，只要購買新品披薩，店家就再加碼炸雞8折優惠，不限全雞、半雞、內用還是外帶統統享優惠，單一口味、半半炸雞或是2種調味炸雞也都在優惠範圍內，披薩跟炸雞的組合沒有人可以拒絕！活動數量有限，售完活動就會提前結束，建議可先電話詢問各店活動是否已結束喔！

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書

圖／bb.q CHICKEN Taiwan臉書

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