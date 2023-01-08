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買一送一！1月「速食優惠整理」：麥當勞鷄翅、蘋果派買1送1、肯德基加1元送炸雞

聯合新聞網／ udn旅遊美食編輯精選
圖／各業者提供
圖／各業者提供

1月連鎖速食優惠來囉！速食真的怎麼吃都吃不膩，搭上優惠更能盡情大口吃。以下整理四大連鎖速食品牌優惠，包含外送買一送一、加1元多送蛋撻、雞塊或炸雞等好康統統都有，更有雙份套餐只要189元的超值優惠，快來看看哪家優惠最划算吧！

⬤ 麥當勞

即日起至1/10，使用麥當勞歡樂送®網路訂餐輸入優惠碼「Y2023」可享勁辣香鷄翅、蘋果派、冰或熱四選一買1送1。

圖／麥當勞官網
圖／麥當勞官網

⬤ 肯德基

即日起至1/31，只要使用預訂快取點餐可享「加1元多1件」優惠，凡購買任一桶餐，加1元即贈送雞塊或炸雞；或買任一XL套餐，加1元即可多1個原味蛋撻。

圖／肯德基提供
圖／肯德基提供

⬤ 漢堡王

即日起至2/6，使用漢堡王網路訂餐辣薯球、起司醬洋蔥圈牛肉、脆洋蔥牛肉堡等多樣美味統統買一送一，還有雙套餐只要189元的超值優惠。此外，即日起至1/17，華堡、美式花生雙層脆雞堡、奔牛肉堡及雙層田園鱈魚堡四選二也只要199元。喜歡吃起士的朋友也別錯過，凡於即日起至1/10購買指定漢堡(漢堡本身有含黃起士片者)，不分臨櫃、外帶或外送，起士量直接加倍。

漢堡王推出「2堡199」新優惠，包括華堡、辣味華堡也可享優惠。圖／漢堡王提供
漢堡王推出「2堡199」新優惠，包括華堡、辣味華堡也可享優惠。圖／漢堡王提供

⬤ 摩斯漢堡

即日起至1/15，購買元氣早餐「咖哩豬排堡＋摩斯咖啡(M)」只要89元(原價100元)。另有多重咖啡優惠，即日起至1/31，使用「安心取溫馨送」可享卡布奇諾(M)、拿鐵咖啡(M)10杯500元優惠價(原價700元)，澳式黑咖啡10杯480元及摩斯馥樂白10杯650元等好康。除此之外，摩斯也推出新品「可頌鯛魚燒」，有卡士達、紅豆、巧克力等3種口味，套餐加購只要70元(原價75元)的優惠活動。

圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書
圖／MOS Burger 摩斯漢堡「癮迷」俱樂部臉書

「可頌鯛魚燒」有卡士達、紅豆、巧克力等3種口味。圖／摩斯提供
「可頌鯛魚燒」有卡士達、紅豆、巧克力等3種口味。圖／摩斯提供

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