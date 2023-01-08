買一送一！1月「速食優惠整理」：麥當勞鷄翅、蘋果派買1送1、肯德基加1元送炸雞

【島民烘焙】是高雄旗津一間職人手作的溫馨烘焙屋，店面位於海水浴場對面的小巷子中，老闆希望麵包是活的，總是利用不同食材研發不同的口味，其中櫻花蝦鹽可頌結合了當地的櫻花蝦，外皮微酥的口感與鹹香氣息也成功擄獲客人的心，麵包控千萬不能錯過！

2023-01-08 10:01