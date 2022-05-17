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後疫情日本旅遊注意報！箱根登山鐵道票價10月起調漲

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有「繡球花電車」美稱的「箱根登山鐵道」，10月起將調漲票價。 圖：箱根登山鐵道/提供
有「繡球花電車」美稱的「箱根登山鐵道」，10月起將調漲票價。 圖：箱根登山鐵道/提供

【旅奇傳媒/責任編輯-張子凌】時隔25年，箱根登山鐵道將於10月1日起調漲小田原站至強羅站間的車資，此次普通票的漲幅依照搭乘區段約在20～90日圓不等。看到這裡，覺得荷包又要縮水了嗎？別擔心，只要買張箱根周遊券Hakone Free Pass就能以划算的價格搞定當地交通，像是箱根登山鐵路、箱根登山纜車、箱根空中纜車等，都能隨心所遇任你搭喔！’

而隨著初夏繡球花季的到來，當然不能錯過有「繡球花電車」美稱的「箱根登山鐵道」。依海拔高度不同，6月中旬～7月中旬在箱根湯本站～強羅站沿線將能陸續欣賞多彩繡球花。不論是透過車窗近距離觀賞花海，或是在車站月台旁捕捉列車與繡球花的合影，都很推。

另外，花季期間還有特別列車「夜間繡球花號」，藉由沿線6處繡球花燈海的裝飾，可讓賞花乘客感受有別於白天的魔幻感。

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繡球花 登山 賞花

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