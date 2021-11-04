日本餃子之都的瑜亮情結！　栃木宇都宮餃子與靜岡濱松餃子特色小解析

日本餃子界的瑜和亮

雖說餃子來自中國，對於中華圈的朋友們來說是蠻日常的料理，不過到了日本之後發現了當地的餃子文化可說已自成一格，不免覺得非常有趣。在日本聊起餃子，總是很難不聊起對於「宇都宮餃子」和「濱松餃子」的看法——畢竟栃木的宇都宮和靜岡濱松這兩個地方，在「日本第一餃子之都」的排行上纏鬥了有十年以上的時間，可說是有種「既生瑜，何生亮」的情結。

圖片來源：JAPANKURU

日本餃子之都爭什麼？

宇都宮與濱松纏鬥多年的「日本第一餃子之都」排行，主要是指日本總務省每年發表的「家計統計調查」中該地每戶的餃子消費金額。兩市自2009年起就躋身該排行前兩位，十多年來上上下下輪替，也從未被其他都市取代過。根據日本經濟新聞報導指出，近5年來宇都宮與濱松基本處於輪替的狀態，而2021年發表的2020年統計數據，則為濱松第一，宇都宮第二。

圖表來源：日本經濟新聞

無論消費總量的統計如何，回歸餃子本身，宇都宮餃子和濱松餃子的起源大多一致，最早是在二戰後，由於原本駐中國東北滿洲國的軍隊回到日本，將中國的餃子料理帶回當地。不過同樣是餃子，因為地理位置不同，而後發展出的文化及料理方式也有些不同，下面就簡單整理兩者特色以供參考。

宇都宮餃子特徵：清爽菜餡兒維納斯系

一般餃子的餡料多以肉餡兒為主，加入一些蔬菜等佐料調味，然而宇都宮餃子的餡料則大多相反，以蔬菜為主，而絞肉只是為了提味，因此在比例上相對較少。因此，宇都宮餃子嚐起來較清爽健康，且價格也相對便宜，蠻受到女性和學生群的歡迎。

在沾醬方面，相比我們一般認知的醬油醋，宇都宮餃子較多以醋為中心，有時候會有將醋加進辣油中的吃法。也由於是以醋為中心，搭配其蔬菜為主的餡料，更給人清爽的印象。結合宇都宮車站外的「維納斯餃子像」，説它是「維納斯系餃子」（受女性歡迎？）似乎也不為過。有一說是，宇都宮餃子內餡為了比較忠於原來中國東北的口味，因而採用的蔬菜相比他地使用的高麗菜，也比較多以大白菜為主。

宇都宮餃子，在料理方式上並沒有特別的區分，無論是煎餃、水餃還是炸餃都有，只要是在宇都宮或是栃木縣內製作的餃子，都算是宇都宮餃子，所以「種類多樣」也可說是宇都宮餃子的特色之一。

圖片來源：JAPANKURU

而說起宇都宮餃子名店，不少人都會直接想到「珉珉」。不過最近在一次旅程中，遇見住在栃木當地的導遊先生，他個人更喜歡另外一家「正嗣（まさし）」。聊起宇都宮餃子時，他還透露，當地人吃餃子有個小習慣，比較常直接將沾醬淋在餃子上，而非另外用小碟子盛沾醬。這點聽在台灣出身的筆者耳裡，倒是頗心有戚戚焉。且宇都宮也有不少餃子店，不像一般日本的餃子店，會有配白飯或是賣啤酒，而是很純粹就只有餃子。

宇都宮餃子雖然沒有非常具體的定義，但據說是有註冊商標的。且當地也有組織性的成立「宇都宮餃子會」協會，連同當地餃子店家，進行商業及地方觀光發展等戰略營運。例如JAPANKURU之前介紹過的，在宇都宮站附近的「来らっせ（KIRASSE）本店」，就是個一次可以吃到多家宇都宮餃子的地方。

只可惜，根據導遊先生的消息指出，他所喜歡的店家「正嗣（まさし）」，因為競爭關係，並沒有被「宇都宮餃子會」納入，因而「来らっせ（KIRASSE）本店」中也沒有設位的樣子。

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濱松餃子的特徵：豬肉圓盤餃中一點白

所謂「濱松餃子」，也是指一般意義上在濱松製作的餃子，不過相對於宇都宮餃子，濱松餃子有更明確的要求——是指要在濱松居住3年以上的餃子店製作的餃子才算是真正意義上的「濱松餃子」。濱松餃子的餡料，主要是高麗菜肉餡兒，通常還會加入當地盛產的洋蔥，以豬肉肉香著稱。據說後來也有不少店家開始採用韭菜肉餡，這部分和台灣的餃子倒是很相近。

有趣的是，在網上搜尋「濱松餃子」，馬上就能見到圓盤狀的煎餃，中央有洞的地方還放有白豆芽菜——不錯，這的確也是濱松餃子的很大特色。由於早期餃子在濱松流行起來，有一部分原因在於餃子屋台（餃子攤）的出現。由於是攤販作業，所以用來煎餃子的只有簡單的圓形平底鍋，而為了最大面積多煎幾個餃子，便出現了圓盤形的煎餃擺盤方式。而後因為有的店家看著圓盤餃子中央空出來的空間，覺得總是要放點什麼，便想到了放上好處理又便宜的川燙白豆芽菜。誰知道，這豆芽菜一放恰恰好，配著吃讓以肉餡為主的濱松餃子吃起來格外爽口。

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說起沾醬，濱松餃子的沾醬據說是各家都有獨門配方，有的甜有的酸，也有特製辣油等。且早期由於濱松人不大喜歡外食，所以很早就有了外帶餃子的文化習慣，而外帶時店家還會用小鋁瓶裝入自家特製的醬料，儘管現在鋁瓶已經大多被塑膠夾鏈袋取代。

有趣的是，在工業色彩較濃中的濱松，餃子文化其實也已深入家庭，不少家庭都有各自獨特的餃子配方。據濱松餃子學會所述，過去濱松當地的家庭也有包餃子的習慣。爸爸外出打拼工作，回家時能見到孩子們和孩子們的媽一起包水餃的溫馨畫面，也是濱松餃子存在的重要原因。

若到濱松當地走走時，可以到JAPANKURU之前和大家介紹過的濱松餃子名店「石松本店」嚐嚐看地道的濱松餃子，採訪團隊可是大好評呢。

圖片來源：JAPANKURU

體驗日本餃子文化的樂趣

看過日本兩大名餃子各自的特色後，是否開始很想吃吃餃子呢？除了宇都宮和濱松外，像是福島縣的福島市、福岡縣北九州市的八幡東區等，也是有著自己的餃子文化。剛來到日本生活時，對於日本吃餃子要加飯和麵這件事感到新奇。或許是因為在台灣沒有那麼會喝酒，自然沒有餃子要搭配啤酒的概念，卻也在到日本生活後，體會到下班後來盤煎餃搭啤酒（或是HIGHBALL）的「療癒」感。而第一次看到菜單上有「炸餃子」的時候，那種驚奇更不在話下。（笑）

雖說你我早已熟悉餃子，不過下次到日本，不妨還是可以吃吃或是觀察一下日本的餃子，或許會有你意想不到的樂趣與發現。

圖片來源：JAPANKURU

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