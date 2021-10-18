這什麼神仙組合！麥當勞xGODIVA推聯名冰沙，另有巧克力三角派新口味、米漢堡
麥粉們尖叫！麥當勞日前聯手頂級巧克力品牌GODIVA，帶著2款聯名巧克力咖啡冰沙回歸，加上馬卡龍簡直是最強飲品；而爆夯熱甜點「巧克力三角派」也迎來了蛋奶凍白巧克力新口味，晚間還有媲美摩斯漢堡的米漢堡，一系列日本專屬新品簡直羨煞台灣饕客，讓人迫不及待能夠統統引進台灣！
麥當勞xGODIVA「巧克力濃縮咖啡冰沙」上市
日本麥當勞2020年攜手GODIVA打造2款「巧克力濃縮咖啡冰沙」，嚴選GODIVA比利時巧克力醬混搭可可漿黑巧克力醬、濃縮咖啡及牛奶巧克力糖漿打成療癒冰沙，豐富風味加上夾滿奶油的馬卡龍果仁糖升級成另一人氣款，入秋開喝也讓人愛不釋手，全國只有163家門市買得到。
日本麥當勞神級甜點「巧克力三角派」2款全新口味登場
而秋冬限定夯品「巧克力三角派」去年以黑、白巧克力回歸，讓忠實粉絲興奮不已。今年除了有爆餡濃醇黑巧克力三角派，更特別新推「蛋奶凍巧克力三角派」，白巧克力酥皮包有結合兩款奶油的內餡，熱騰騰品嚐太滿足。
麥當勞3款「米漢堡」夜間限定
繼中秋節應景的「賞月漢堡」，日本麥當勞新推3款期間限定口味的米漢堡，「大蒜黑胡椒雞肉米漢堡」、「辣醬蝦排米漢堡」及「照燒米漢堡」一律用國產米飯取代漢堡餅皮，只限傍晚17:00起供應至凌晨4:59，作為晚餐更加飽足，有在日本的朋友趕快叫他們打卡回傳過過癮吧！
延伸閱讀：
．全台「10大速食優惠」終極懶人包！五倍券吃肯德基，麥當勞、21烤雞買一送一
．珍煮丹x依蕾特「黑糖咖啡奶酪」7-11獨賣！聯名台南布丁名店推年節禮盒
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言