這什麼神仙組合！麥當勞xGODIVA推聯名冰沙，另有巧克力三角派新口味、米漢堡

麥粉們尖叫！麥當勞日前聯手頂級巧克力品牌GODIVA，帶著2款聯名巧克力咖啡冰沙回歸，加上馬卡龍簡直是最強飲品；而爆夯熱甜點「巧克力三角派」也迎來了蛋奶凍白巧克力新口味，晚間還有媲美摩斯漢堡的米漢堡，一系列日本專屬新品簡直羨煞台灣饕客，讓人迫不及待能夠統統引進台灣！

麥當勞xGODIVA「巧克力濃縮咖啡冰沙」上市

麥當勞McCafe聯手GODIVA推出「巧克力濃縮咖啡冰沙」。圖／日本麥當勞推特

日本麥當勞2020年攜手GODIVA打造2款「巧克力濃縮咖啡冰沙」，嚴選GODIVA比利時巧克力醬混搭可可漿黑巧克力醬、濃縮咖啡及牛奶巧克力糖漿打成療癒冰沙，豐富風味加上夾滿奶油的馬卡龍果仁糖升級成另一人氣款，入秋開喝也讓人愛不釋手，全國只有163家門市買得到。

日本麥當勞神級甜點「巧克力三角派」2款全新口味登場

「巧克力三角派」為日本麥當勞特色熱甜點，期間限定販售。圖／日本麥當勞推特

而秋冬限定夯品「巧克力三角派」去年以黑、白巧克力回歸，讓忠實粉絲興奮不已。今年除了有爆餡濃醇黑巧克力三角派，更特別新推「蛋奶凍巧克力三角派」，白巧克力酥皮包有結合兩款奶油的內餡，熱騰騰品嚐太滿足。

麥當勞3款「米漢堡」夜間限定

照燒口味米漢堡以日本人氣照燒麥克漢堡為原型衍生而成。圖／日本麥當勞官網

繼中秋節應景的「賞月漢堡」，日本麥當勞新推3款期間限定口味的米漢堡，「大蒜黑胡椒雞肉米漢堡」、「辣醬蝦排米漢堡」及「照燒米漢堡」一律用國產米飯取代漢堡餅皮，只限傍晚17:00起供應至凌晨4:59，作為晚餐更加飽足，有在日本的朋友趕快叫他們打卡回傳過過癮吧！

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