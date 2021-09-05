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麥當勞「賞月漢堡」中秋好應景！濃郁起司配滿月蛋，薯條還附柚子蛋黃醬

聯合新聞網 / 旅遊美食綜合報導
圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網

台灣麥粉們準備敲碗！為歡慶即將來臨的中秋節，日本麥當勞特別打造期間限定象徵賞月的月見系列餐點，一共4款漢堡、月見派、最新月見奶昔等，薯條還搭配柚子蛋黃口味粉包，讓大家一起吃應景漢堡賞滿月。

圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網

日本麥當勞2021推出全新口感的中秋漢堡系列，最新款「濃厚醬汁版月見漢堡」以培根、牛肉餅及神似月亮的靈魂雞蛋為餡料，搭配濃郁番茄奶油醬，再新增起司醬調配出夢幻雙重組合，獨特風味值得期待。

圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網

至於歷年備受好評的「月見漢堡」不添加起司醬，「奶酪月見漢堡」則多了切達起司片，另一款「月見英式馬芬堡」則是用大家熟悉的滿福堡餅皮夾著招牌內餡，作為早餐超療癒，每款都是當地粉絲的口碑品項。

圖／日本麥當勞官網
圖／日本麥當勞官網

除了漢堡，麥當勞搖搖薯條特別提供柚子七味美奶滋口味，帶點微辣的柚子胡椒混搭濃郁美乃滋，搭配薯條美味升級。而此次月見系列也有甜點，像是新品「月見奶昔」以和三盆糖與黃豆粉製成，吃得到紅豆麻糬的熱銷款「月見派」亦同步回歸，一併於9/8正式上市。

不僅如此，官方也預告附有日式蕨餅的「月見冰炫風」即將於9/15登場，若能全系列吃完太滿足，粉絲快許願台灣也有專屬中秋系列新品上市吧！

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漢堡 麥當勞 中秋節

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