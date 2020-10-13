麥當勞神級甜點「巧克力三角派」升級回歸！爆餡黑白巧克力增量10%太邪惡

麥粉們號外！於2018年甫一登場就掀起嚐鮮熱潮的「黑、白巧克力三角派」，如今暌違2年終於回歸！日本麥當勞近期在官方社群平台及網站公佈2款人氣品項即將於10/14正式上市，內餡更首度增量10%，讓饕客們爆漿口感更為豐富，引發網友們熱議，期待上架日的到來。

圖／日本麥當勞官方推特

日本麥當勞每年秋冬都不會不定時打造限定款的「巧克力三角派」，像是去年首推的甘王草莓口味就備受歡迎。本回作為明星商品的黑、白巧克力三角派重磅回歸，內餡暴增10%號稱史上最大量，濃郁風味大升級。最經典的黑巧克力派由酥脆的外皮包裹巧克力奶油及杏仁粒；白巧克力派則加入香草豆，滿滿的白巧克力奶油滋味亦是最大亮點，具有令甜點控念念不忘的魅力。

圖／日本麥當勞官網

「黑巧克力三角派」售價130日圓（約新台幣35元）、「白巧克力三角派」為150日圓（約新台幣40元），台灣的麥粉們趕快敲碗本地也能新推這款神級甜點，而現居日本的粉絲們明（14）天起就能吃一波啦！

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