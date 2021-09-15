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能吃的鬱金香！絕美花朵造型甜點好驚艷　日本新興伴手禮必買

聯合新聞網 / 旅奇傳媒 TR Omnimedia
▲超人氣甜點「Tokyo鬱金香玫瑰」，是讓人眼睛發亮的最佳伴手禮。 　圖：TOKYOチューリップローズ／來源
▲超人氣甜點「Tokyo鬱金香玫瑰」，是讓人眼睛發亮的最佳伴手禮。 　圖：TOKYOチューリップローズ／來源

【旅奇傳媒/日本部報導】2019年開幕後，1個月就熱賣50萬個的超人氣甜點「Tokyo鬱金香玫瑰」大家吃過了嗎？目前在池袋、東京站、羽田機場等都可以買到，可說是伴手禮的新寵兒。

▲鎮店之寶「鬱金香玫瑰」造型可愛吸睛又好吃。 　圖：TOKYOチューリップローズ／來源
▲鎮店之寶「鬱金香玫瑰」造型可愛吸睛又好吃。 　圖：TOKYOチューリップローズ／來源

經典款「鬱金香玫瑰」由貓舌餅做成鬱金香的花瓣，裡面包覆著入口即化的玫瑰狀巧克力鮮奶油。共有酸甜莓果、香氣馥郁的焦糖堅果、及清爽的百香果芒果3種口味。其他花朵造型的甜點也都令人驚豔，下次去東京，伴手禮買這個絕對超有面子！

▲「Tokyo鬱金香玫瑰」系列商品就像在餐桌上盛開迷你花園。 　圖：TOKYOチューリップローズ／來源
▲「Tokyo鬱金香玫瑰」系列商品就像在餐桌上盛開迷你花園。 　圖：TOKYOチューリップローズ／來源

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伴手禮 東京 甜點

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