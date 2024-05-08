陳水扁未審結四案 不在特赦範圍內

前總統陳水扁因龍潭購地等案被判刑廿年定讞，入獄服刑六年多後，獲准報外就醫迄今九年多。根據規定，總統特赦效力僅及於有罪確定案件，停審中的二次金改國泰併世華等四案不在範圍內。

陳水扁尚未審結的四案，包括侵占總統府公文案、陳敏薰買官洗錢案、二次金改國泰併世華案及教唆偽證案，前兩案在二○一三年十二月廿日、二○一五年五月十三日由台北地院裁定停審，後兩案於二○一五年八月卅一日、二○一四年一月廿八日由高等法院裁定停審。

另外，特赦通常「免刑不免罪」，代表陳水扁特赦後是有罪之身，除非情節特殊才能罪刑一同宣告無效。另經確定判決宣告沒收的犯罪所得，也不受特赦影響，但僅扣案而未沒收的犯罪所得部分，得靠檢察機關依沒收新制向法院聲請單獨沒收犯罪所得。

法務部相關人士表示，扁家涉貪藏匿在海外、已正式查扣的不法所得，國際及兩岸司仍持續與海外窗口保持暢通溝通管道處理中。