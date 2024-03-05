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陸代表緊盯立院直播…台灣緊張 金門人說風平浪靜

聯合報／ 記者蔡家蓁李成蔭／金門報導
陸船翻覆案造成兩岸關係緊張，金門海域昨早有不少漁民出海，海面上看起來相當熱鬧，感覺不出兩岸緊張局勢。記者蔡家蓁／攝影
陸船翻覆案造成兩岸關係緊張，金門海域昨早有不少漁民出海，海面上看起來相當熱鬧，感覺不出兩岸緊張局勢。記者蔡家蓁／攝影

立法院內政委員會昨安排「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」專題報告，朝野針鋒相對，留在金門的陸方家屬與談判協商代表也相當關注，整天待在房間緊盯立法院直播；據了解，陸方代表看到海委會主委管碧玲報告時只提到海巡署針對未進行錄影蒐證向社會致歉，卻沒提到撞擊陸船等關鍵問題，激動說「還在硬拗」。

據透露，陸方主要關鍵人物泉州台辦副主任李朝暉、晉江紅十字會秘書長曹榮山、顧問許偉偉等人昨聚在同一個房間看立法院直播，連中午也沒外出用餐。

相較於立法院及雙方談判協商的對峙氣氛，金門在地人卻沒那麼緊張；金門海域最近是漁汛期，黃魚、午魚出大量，不少漁民及釣客昨天上午把握好天氣出海，自嘲「後方吃緊、前方緊吃」。

金門地方人士說，現在是台灣人覺得很緊張，金門人覺得風平浪靜，台灣大多「天龍國思維」看金門，不見得了解在地實際狀況。他說，陸船翻覆事件後，金門海岸巡隊執法變得低調，執法也變得客氣，昨天烏沙頭海域有六十多艘漁船出海釣魚，海面上相當熱鬧，站在島上往海面看，完全感受不到兩岸肅殺氣氛。

兩岸關係 海委會 海巡署 管碧玲 紅十字會 金廈海域

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