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陸船翻覆案戰場今移到立院 專題報告改名生波

聯合報／ 記者蔡家蓁徐白櫻翁至成鄭媁／連線報導
海委會主委管碧玲。記者邱德祥／攝影
海委會主委管碧玲。記者邱德祥／攝影

報告結果 左右本案後續發展

金門海域陸船翻覆釀二死，兩岸談判陷僵局。立法院內政委員會今天安排海委會陸委會專題報告「金門撞船案：翻船執法過程及後續處理」，會前朝野立委對「撞船」一詞激烈交鋒，今天立院的攻防結果，將左右本案後續發展。

陸船翻覆釀二死案今天進入第廿天，海巡署與陸方代表昨天上午開第十五次閉門會議，雙方歷經七十五分鐘談判，仍舊沒有共識。我方負責談判的海巡署副署長許靜芝與陸委會官員昨天陸續飛回台灣，準備參加今天立院的專題報告；陸方代表續留金門三天，待海巡開完會返金續談。

今天的專題報告還沒展開，朝野就對報告名稱爭辯，海委會並將提交立院的報告名稱改為：「一一三年二月十四日取締大陸籍快艇事故案」，在野立委認為這是行政權對立法權的不尊重，藐視民意。

海委會主委管碧玲上周五在臉書上說，「我們不接受內政委員會排定專案報告的名稱，那是違背事實的名詞定位」，引發國民黨立委砲轟。管碧玲昨稍放軟，她表示「題目是海巡署改的」，身為海委會主委，支持海巡署改報告名稱；不過她對內政委員會召委感到不好意思，即使被罵也是她要承受的。

對於協商再度破裂，管碧玲表示，海委會始終堅守不對外揭露談判內容原則，也承受很多壓力，海委會積極進行後續處理，但因為很多事必須司法釐清後才能做，雙方想法有差距。

陸委會：海巡執法 並無不當

陸委會今天提交內政委員會的書面報告指出，經初步調查，海巡人員依法執行職務，過程並無不當，對於本次陸籍船員拒絕配合台灣方面執法工作，發生不幸事件深表遺憾。

陸船翻覆案昨天上午進行第十五次談判，許靜芝率相關官員與陸委會代表到場，陸方代表也偕委任律師到場加入協商，雙方歷經約七十五分鐘會議，陸方代表離場時低調不回應。

兩岸對碰撞一詞 難取得共識

知情人士表示，雙方針對「碰撞」一詞始終無法取得共識，由於層級都拉到中央，雙方各有堅持；每次協商前後，陸方談判主要角色泉州台辦副主任李朝暉、晉江紅十字會秘書長曹榮山、顧問許偉偉等人會到「海邊吹吹風」，疑似向上級回報進度。海巡署每次開完會也都會向高層報告，不難看出雙方第一線談判人員背後都有兩岸高層介入。

國民黨立委陳玉珍日前以個人名義前往廈門，尋求透過民間途徑和大陸方面接洽，盼早日打開僵局。陳玉珍表示，海巡署與陸方已會談多次，就是希望求同除異，她感受到雙方歧異點已經有減少，盼能和順落幕，才能讓兩岸人民慢慢恢復以前友好的往來與交流。

兩岸關係 海委會 海巡署 管碧玲 紅十字會 金廈海域 陳玉珍 陸委會

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