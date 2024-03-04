陸委會：陸長期不取締三無船是遠因

立法院內政委員會今邀海委會、陸委會等機關專題報告大陸快艇在金門翻覆事件並備詢。陸委會書面報告指出，本案發生遠因是陸方長期不依法取締「三無」船舶（無船名、無船舶證書、無船籍港登記），導致三無船舶經常任意違法侵擾台灣禁限制水域所致，陸方應加強管理三無船舶，避免憾事再度發生。

陸委會報告指出，將持續嚴正穩健執法，對國台辦無端指控、無視兩岸有關單位積極調查肇因與後續處理的努力表示遺憾，呼籲陸方停止對台負面舉措，與我方進行不涉政治前提的溝通對話，務實處理兩岸各項議題，共同維護兩岸人民福祉權益。

陸委會送抵立院的報告指出，經初步調查，海巡人員依法執行職務，過程並無不當，對於本次陸籍船員拒絕配合台灣方面執法工作，發生不幸事件深表遺憾，並授權海基會透過兩會管道協處陸方家屬赴金事宜。為避免主管機關後續處理不符司法程序，或陸方誣枉事實對結果不滿意，故需透過司法調查始能堅守公正性，本件事故發生後，海巡署即移請檢察官偵辦，以消弭社會及國際對本件合法性的疑慮，宜尊重司法單位相關作業釐清事實。

陸委會表示，本案發生的近因是陸方三無船舶拒絕配合我方執法並採取危險規避作為導致，然而遠因是陸方長期不依法取締其為數甚多的三無船舶，導致三無船舶經常任意違法侵擾我禁止、限制水域所致；陸委會也呼籲陸方應珍惜雙方長久以來在海上執法所累積的成果，同時正視三無船舶對海洋資源及漁民合法權益造成的危害，以免憾事再度發生。