陸船翻覆事件談判觸礁 陸海警派大型艦施壓

陸調漁政船 巡查金廈海域

兩岸就陸船翻覆事件談判尚無結果，陸方持續出招。大陸海警昨天下午發布，福建海警當日組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。大陸農業農村部隨後也宣布，為維護廈金海域漁業生產秩序，福建省海洋與漁業執法總隊昨調派兩艘漁政執法船艇，開展漁業執法。

根據陸方發布照片，福建海警此次派出的艦艇，其中一艘編號「二二○二」原為中共海軍飛彈護衛艦，排水量超過兩千噸，而福建海警此次至少出動三艘艦艇，明顯加強對我施壓。

陸船翻覆釀兩大陸漁民死亡案昨進入第十一天，海巡署再與陸方家屬代表開第六、第七次閉門會。海巡署昨天上午八時多由署長周美伍召開內部準備會議，十時副署長許靜芝率隊談判，周未現身。

談不攏 陸方隨即宣布執法

據了解，下午三時開始談判時，死者家屬代表除要求比照先前遣回兩名生還漁民領回被扣押船隻，進一步要求死者遺體要和漁船一起送回大陸，海巡署無法接受，雙方談判破裂。在金門的大陸代表回報陸方，不久後大陸海警隨即在官網宣布漁業執法。周美伍傍晚離開金門返台，外界推測可能回台請示或另謀對策，等待下次談判的契機。

陸船翻覆案談判尚未底定，陸方持續端出硬的一手。大陸海警昨天再度於金門附近海域巡查執法，陸委會發布新聞稿回應，強調「陸方三無船」違法事件已進入我方司法程序，陸方應尊重台灣司法體制，靜待檢方完成調查獲事件真相，並維持兩岸過去相互尊重的默契，避免衝突再次發生。

大陸海警昨天發布的新聞稿十分簡短，指廿五日福建海警組織艦艇編隊在金門附近海域開展執法巡查。巡查期間，海警艦艇採取編隊航行、識別查證、警戒護漁、喊話警告等措施，加強重點海域執法巡查，有效維護有關海域作業秩序，切實維護漁民生命財產安全。

陸海警船 原為海軍護衛艦

大陸海警同時發布三張照片，其中一張能看到艦身編號為「二二○二」。經查詢大陸「海洋裝備與公務船資訊」消息，大陸海警「二二○二艦」和「「二二○三艦」已於廿一日晚間至廿二日陸續抵達金廈海域。

陸媒「網易」引述軍事部落客消息，大陸海警「二二○二艦」和「二二○三艦」隸屬大陸海警局直屬第二局，駐地在浙江。這兩艘海警艦原為中共海軍053H2G型飛彈護衛艦，在移交大陸海警後，仍保留四門雙聯裝卅七ｍｍ艦砲，火力強大。此外，艦上還有直升機庫和起降甲板，可起降「直九」艦載直升機。該艦最早出現在釣魚台巡航中，曾引發日媒震驚。

消息人士又稱，在「二二○二艦」之後還有另兩艘大陸海警艦艇緊隨其後。而大陸海警公布的另張照片顯示，大陸海警人員緊盯著前方一艘小艇，疑似為我海巡署艦艇，陸方似刻意藉此凸顯兩岸艦艇大小對比。