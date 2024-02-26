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繼福建海警後 漁政執法船也出動

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
圖為駐守廈門、漳州海域的福建海警三支隊早前海訓資料照。（中新社）
圖為駐守廈門、漳州海域的福建海警三支隊早前海訓資料照。（中新社）

北京當局正一步步讓我方金門「禁止、限制水域」消失。繼福建海警昨下午宣布組織「艦艇編隊」在金門附近海域開展執法巡查後，主管大陸漁政的農業農村部當天傍晚也宣布，為維護金廈海域漁業生產秩序，二月廿五日福建省海洋與漁業執法總隊調派兩艘漁政執法船艇，在金廈海域開展漁業執法。

大陸農業農村部昨傍晚緊跟在大陸海警局後發布新聞稿表示，當前正值漁業旺季，福建省漁業漁政部門將根據需要進一步加強海上執法力量，開展「常態化漁業巡航」執法行動，保障漁民合法權益和生命財產安全。

據了解，每年入冬後，金門海域就進入黃魚、白鯧等高價魚類汛期，這段期間金門翟山、猛虎嶼及復國墩海域常有大陸漁船越界捕撈，在金門當地漁民要求下，我方海巡即會展開強勢取締作為。

不過，在本月十四日海巡取締越界大陸漁船釀成二死事件後，案件持續延燒，大陸國台辦發言人朱鳳蓮於十七日聲稱，兩岸漁民自古以來在金廈海域傳統漁場作業，根本不存在所謂「禁止、限制水域」一說。

國台辦這番公開宣示，有分析認為形同正式通告福建漁民，可以自由進出金門海域捕魚。如今，福建海警、漁政雙雙派出艦艇護漁，是否會導致金門「禁止、限制水域」自此消失，以及大批福建漁船湧入金門海域加入捕撈高價魚類行列，進而引發金廈海域乃至台海情勢再升高，值得我方密切關注。

兩岸關係 國台辦 朱鳳蓮 海巡 護漁 金廈海域

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