冷眼集／陸船翻覆 我恐「割地賠款」收場

大年初五，海巡在金廈海域查緝越界的大陸「三無」漁船時，不幸造成兩名陸籍漁民死亡。這原不是多嚴重事件，但如今元宵節都過了，民進黨政府用了超過十天時間，卻仍無力善後，歹戲拖棚。更慘的是，從事態演變，最終台灣恐怕只能如同當年晚清政府，以「割地（失去金廈禁限制海域）、賠款（賠付高額慰撫金）」了結。

這起事件從一開始，就因海巡與海委會未能完整、據實說明發生原委，在檢方及媒體抽絲剝繭下才被迫一再改口，落得遭大陸國台辦嚴詞譴責台灣方面「暴力執法」又刻意隱瞞事實真相，導致我方在後續處理時因而處於下風。

事件發生後，大陸宣布將由泉州紅十字會派員陪同家屬赴金門，並處理善後事宜。儘管廿日赴金門的陸方人員團長是泉州台辦副主任李朝暉，但他同時是晉江市紅十字會高級顧問。泉州為地級市，泉州台辦副主任在大陸屬「副處級」官員。

大陸方面由泉州紅十字會出面，國台辦則坐鎮後方指揮調度。弔詭的是，面對中國大陸一向強調對等、尊嚴的民進黨政府，竟未委由金門紅十字會代表我方，而是由陸委會法政處長周鳴瑞（位階相當於大陸局級幹部，高於處級）、海巡署副署長許靜芝、移民署副組長姜霖等官員出面。

民進黨決定以官對民，若中央站到第一線能讓此事盡早圓滿落幕，台灣輿論與民意對於是否對等應也不會介意，偏偏結果並非如此。

在此事件前，為抗議大陸片面改變M503航路，民進黨政府在春節前夕突然宣布暫停組團赴陸旅遊。其實台灣一般民眾對於M503航路如何調整無感，但政府朝令夕改所引發的混亂，倒是引發業者和民眾罵聲連連，儼然就是「解決不了問題，就製造新問題」的國安團隊。

翻船事件發生後，國台辦先是宣告金廈海域不存在所謂的「禁止、限制水域」。隨後福建海警局就宣布將在金廈海域開展常態化執法巡查行動，並在次日派出多艘海警艦艇，甚至直接對金門旅遊船登船臨檢，充分展現出北京在對台工作上的主導權和主動權。

中共一面與我談判，一面加強對我施壓，軟硬兼施，例如昨天又派多艘海警艦艇巡查金廈海域，其中包含由中共海軍飛彈護衛艦改裝之艦艇，警告意味濃厚。而統轄大陸漁權的農業農村部也跟進宣布，福建省海洋與漁業執法總隊調派兩艘漁政執法船艇，開展漁業執法，管轄權（否認我畫禁限制海域）、漁權兩手抓。

民進黨將一起兩岸小規模海上執法糾紛，搞到台灣得「割地、賠款」，可說是面子、裡子盡失。這不得不讓人擔心，未來若兩岸關係持續緊張，再有更大衝突發生，民進黨真有能力護衛住台灣的主權、安全和利益？