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藍委指控：蔡政府禁海巡用陸製密錄器

聯合報／ 記者屈彥辰王勇超／連線報導
大陸漁船翻覆導案因我國海巡執法未全程錄影，致相關責任尚難釐清。國民黨立委陳玉珍昨披露，多年前已買密錄器，民進黨為抗中保台，禁止使用。記者蔡家蓁／攝影
大陸漁船翻覆導案因我國海巡執法未全程錄影，致相關責任尚難釐清。國民黨立委陳玉珍昨披露，多年前已買密錄器，民進黨為抗中保台，禁止使用。記者蔡家蓁／攝影

大陸漁船翻覆導致兩死事件延燒，全案因我國海巡執法未全程錄影，致相關責任尚難釐清。國民黨立委陳玉珍昨披露，多年前已買密錄器，民進黨為抗中保台，禁止使用。國民黨團首席副書記長林思銘昨表示，做出此決策的官員恐將為此負刑事責任。

林思銘說，民進黨政府禁止公務機關使用大陸資通訊產品，不尊重勤務要點，若真是因此收起密錄器，不讓海巡官兵使用，決策官員恐要負刑事責任。

國民黨立委羅廷瑋說，他曾購置甩棍供基層民防、義警使用，此並無隱私資料洩露的疑慮。購置完後也都分發下去，但卻接到通知，告知該批甩棍為大陸製，放置到使用年限結束後就會直接廢掉，不會分發。若照此標準，民進黨官員、民代是不是要檢視手機是否為大陸製，若是請馬上丟到垃圾桶？

海委會表示，對於立委陳玉珍說密錄器的部分，沒有回應。

兩岸關係 密錄器 抗中保台 林思銘 海委會 海巡 羅廷瑋 金廈海域 陳玉珍

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