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翻船時間有落差 海巡署坦承誤報

聯合報／ 記者廖炳棋屈彥辰劉宛琳王勇超／連線報導
國民黨立委徐巧芯稱快艇翻覆案發時間有出入。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委徐巧芯稱快艇翻覆案發時間有出入。圖／聯合報系資料照片

金廈海域爭端事件，海巡署除了因為沒有錄影引發爭議，發布的資料與生還者所稱的時間也相差卅五分鐘，海巡署表示，二月十四日案發時，因現場船隻翻覆，四名人員落水急需救援，海巡人員在第一時間全力投入搶救，以致沒能詳加查證，誤報陸船翻覆發生時間為「十三時四十五分」。

事件發生後，海巡署在十四日與十五日發布的新聞稿都稱翻覆時間是十三時四十五分，但不僅與生還者所稱時間不同，也與前天海巡署記者會公布的十三時十分的翻覆時間序有卅五分的落差。

國民黨立委徐巧芯昨天也表示，對照吹哨者提供資料與海巡署廿二日公布資料，從事件當日十三時四十五分雙方船艦碰撞的時間起，至十四時十五分增派船艇援處起，海巡署有三十分鐘的事件歷程「消失」。再度引發隱匿的質疑。

海巡署表示，案發時，因現場船隻翻覆，四名人員落水亟待救援，第一時間人員全力投入搶救下，沒有進一步詳細查證，誤報大陸快艇翻覆發生時間。專案人員詳加核對雷情、應勤無線電及航跡等資訊，二月十五日中午左右，發現陸船翻覆時間節點有誤，相關紀錄都已更正為「十三時十分」，並無外界所說造假及隱匿情事。

海巡署承認，二月十四及十五日發布的新聞稿，確實誤用時間點，後續新聞稿沒有即時主動更正，海巡署將深自檢討，精進通報作業程序及紀律。

對於外界連日批評海巡署隱匿真相，海委會主委管碧玲昨在臉書發文強調，「真相不可能隱匿」，有碰撞及沒有影片這兩件事，海巡署第一時間就向檢察官報告，也對家屬簡報，「這是不可能隱匿的事」。至於追逐造成不幸，有無執法過當，司法會論斷。

兩岸關係 徐巧芯 海巡署 管碧玲 金廈海域

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