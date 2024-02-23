大陸快艇翻覆二度閉門會談 部分死者家屬搭船離境

中國快艇翻覆2死風波，死者家屬今天二度在金門和海巡署人員閉門會談，但對於是否已有共識均不願透露。部分死者家屬和陸方代表共6人在下午5時許搭船離境。

中國1艘快艇翻覆釀2死2生還，2生還者被救起返回中國後向當地媒體表示，乘坐船隻急轉彎不會翻船，翻覆是因遭到台灣海巡艇衝撞頂翻，引發中國輿論風波，也讓仍在金門的死者家屬不能接受，要求懲處道歉並求償。金門地檢署和海巡昨天還原事發經過，強調是陸船蛇行甩尾自撞翻覆，且2生還者在筆錄時也坦承未感覺被推撞。

死者家屬今天上午在陸方晉江紅十字會人員陪同下前往浯江大飯店與海巡署人員閉門會談，據悉主要聚焦洽談事發過程、賠償等事宜，會議約1小時後結束。下午2時許二度與海巡署人員會談後，雙方離去前面對媒體追問會議是否有結論均未回應。

死者家屬和陸方代表共13人，僅留下于姓和來姓死者家屬2人以及5名陸方代表仍在金門，4名死者家屬和2名陸方代表則在下午5時許帶著行李從水頭碼頭搭乘「迅安」船艇離境。

陳玉珍下午先與海巡署人員密會，再慰問死者家屬，她接受媒體聯訪指出，兩岸的事務有時雙方初步理解不一致，包括事發經過需要多多溝通與了解，各項疑慮也需藉由面對面溝通互相理解。

針對外界質疑海巡署隱瞞事實，陳玉珍說，海巡署昨天已召開記者會提供相關資料，這些資料都已提供給檢方，後續會由檢方根據人證事證等做出最正確判斷。

陳玉珍認為，雙方認知落差主要在於陸方覺得怎麼會沒有案發影像，且海巡從一開始稱蛇行翻覆到現在的碰撞翻覆，讓陸方有疑慮；但這個部分都可以提供軌跡圖佐證，讓彼此進一步了解；認知不同部分也可按照法律程序，透過第三方勘驗。

陳玉珍表示，自己在這件事並沒有扮演太重要的角色，但如果需要出力前往中國協助溝通，有利兩岸人民溝通協調，絕對義不容辭。對於此事何時能落幕，她則說，雙方站在不同的角度總有不同的看法，需要互相理解、慢慢溝通。