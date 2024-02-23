快訊

中職／台式應援躍上大聯盟官網！「啦啦隊女孩如充電線帶來能量」

可以買了！Sony證實PS VR2要支援PC電腦遊戲 推出1年拚當超強頭戴裝置

陸漁船事件恐成導火線 退將：釣魚台模式移至台灣如法炮製

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為金門海巡隊將翻覆的大陸漁船拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組蒐證勘驗情形。記者蔡家蓁／攝影
圖為金門海巡隊將翻覆的大陸漁船拖回料羅碼頭，海巡署派專案小組蒐證勘驗情形。記者蔡家蓁／攝影

我海巡在金門海域查緝大陸越界漁船，釀成兩名大陸漁民死亡事件發酵，陸海警執法船隻事後多次在金廈及馬祖海域出現，讓兩岸關係陷入緊張。前空軍副司令、退役中將張延廷在節目中分析此事，認為大陸在此事件後，必將釣魚台模式移至台灣如法炮製。

張延廷昨(22)日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中表示，這次的事件恐將影響甚鉅，認為經過這次意外後，台灣以後不敢扣押大陸漁船了，因為一旦扣押，大陸海警船就會來這邊執法，但若日後大陸抽砂船到澎湖和馬祖外海抽砂，台灣敢執法嗎？都將面臨問題。

張延廷分析，往日台灣有4條線維持海域主權，但目前已經失去兩個，一是原有的海峽中線，二是外島離島禁限制水域；張延廷認為，大陸下一步就是要沒收第3條線的臨接區，再來就是第4條線的臨海。

張延廷憂心，大陸對待整個釣魚台的模式恐將會移到台灣。以前釣魚台是日本控制，在2012年邁向國有化後，2015年陸海軍開始在釣魚台海域維權，直至去(2023)年，大陸海警船已在釣魚台海域開始執法，旦凡日本海上自衛隊或海上保安廳船艦要進入釣魚台海域，大陸便會廣播立刻驅離，還曾因此擊落一架無人機。

兩岸關係 金廈海域

延伸閱讀

蔡正元分析金廈海域危機：對岸3招恐讓台股大跌、各國撤僑

楊寶楨落淚請辭 郭正亮曝兩位藍綠女將「心理素質最強」

吳子嘉爆柯文哲對黃國昌失望改親上陣 黃珊珊也未挺「有內幕」

國小兄妹母親稱「兒四年級已比媽媽高」 性教育老師憂性早熟

相關新聞

海巡署資料與生還者供稱時間有落差？海巡署：忙著救人

有媒體報導，海巡署發布的資料與生還者所稱的時間相差近1小時，海巡署對此說明，指出2月14日案發時，因現場船隻翻覆，4名人...

【即時短評】大陸漁民之死應速蒐證 讓真相避兩岸敵意升溫

金廈海域大陸漁船遭海巡署查緝釀2死發生多日，檢察官已介入查辦，但真相迄今停留在各言爾志階段；刑案究責第一要務，在藉蒐證確...

管碧玲：海巡署第一時間已向檢方報告有碰撞、沒影片

一艘中國大陸漁船14日越界進入金門海域捕魚，海巡人取締時翻覆造成2死，事件發酵後引發外界質疑海巡署隱匿真相，海委會主委管...

陸漁船事件恐成導火線 退將：釣魚台模式移至台灣如法炮製

張延廷憂心，大陸對待整個釣魚台的模式恐將會移到台灣。以前釣魚台是日本控制，在2012年邁向國有化後，2015年陸海軍開始在釣魚台海域維權，直至去(2023)年，大陸海警船已在釣魚台海域開始執法

「陸方調查團」！金廈翻船事件死者家屬第二批人員抵金

陸籍快艇翻覆案持續發燒，陸籍死者家屬第二批人員今早9時小三通搭船抵達金門水頭碼頭，據了解，這5人有晉江紅十字會秘書長曹榮...

中國快艇翻覆事件 運安會：非關運輸安全不調查

中國一艘「三無」（無船名、無船舶證書、無船籍港登記）快艇，14日越界闖金門海域遭海巡署追緝拒檢後翻覆釀2死，引起爭議。運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。