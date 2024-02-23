陸漁船事件恐成導火線 退將：釣魚台模式移至台灣如法炮製

我海巡在金門海域查緝大陸越界漁船，釀成兩名大陸漁民死亡事件發酵，陸海警執法船隻事後多次在金廈及馬祖海域出現，讓兩岸關係陷入緊張。前空軍副司令、退役中將張延廷在節目中分析此事，認為大陸在此事件後，必將釣魚台模式移至台灣如法炮製。

張延廷昨(22)日在政論節目《盧秀芳辣晚報》中表示，這次的事件恐將影響甚鉅，認為經過這次意外後，台灣以後不敢扣押大陸漁船了，因為一旦扣押，大陸海警船就會來這邊執法，但若日後大陸抽砂船到澎湖和馬祖外海抽砂，台灣敢執法嗎？都將面臨問題。

張延廷分析，往日台灣有4條線維持海域主權，但目前已經失去兩個，一是原有的海峽中線，二是外島離島禁限制水域；張延廷認為，大陸下一步就是要沒收第3條線的臨接區，再來就是第4條線的臨海。

張延廷憂心，大陸對待整個釣魚台的模式恐將會移到台灣。以前釣魚台是日本控制，在2012年邁向國有化後，2015年陸海軍開始在釣魚台海域維權，直至去(2023)年，大陸海警船已在釣魚台海域開始執法，旦凡日本海上自衛隊或海上保安廳船艦要進入釣魚台海域，大陸便會廣播立刻驅離，還曾因此擊落一架無人機。