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陸否認禁、限制水域 陸委會：會守衛疆土

聯合報／ 記者陳宥菘廖士鋒林銘翰劉宛琳／台北報導
大陸國台辦聲稱金廈海域沒有禁限制水域，面對未來可能有大量大陸漁船「越界」捕魚，陸委會副主委詹志宏22日表示，海巡部門會按照職責守衛疆土。記者陳宥菘／攝影
大陸國台辦聲稱金廈海域沒有禁限制水域，面對未來可能有大量大陸漁船「越界」捕魚，陸委會副主委詹志宏22日表示，海巡部門會按照職責守衛疆土。記者陳宥菘／攝影

大陸快艇翻覆二死事件導致金廈海域爭端升溫。大陸國台辦表示，金廈海域沒有禁、限制水域，面對未來可能有大量大陸漁船進入金門、馬祖禁、限制水域，陸委會副主委兼發言人詹志宏昨天表示，海巡部門還是會照既往的職責，守衛我方疆土，毋庸置疑。

詹志宏呼籲陸方回到務實、理性、和平的態度上來，面對過去以來累積的友好、和諧的氣氛。

外界擔憂未來恐有大量福建漁船「越界」至我方禁限制水域捕魚，對此，詹志宏回應，我方海巡部門還是會照既往的職責，來守衛我方的疆土，毋庸置疑；執行的ＳＯＰ也有既有的執行方法。詹志宏表示，雙方要共同負起責任，維持兩岸之間的和平現狀，「任何一方破壞和平現狀，不會得到好的結果」。

有關大陸國台辦兩度要求我方盡快公布事實真相。詹志宏回應，「我們注意到國台辦每一次的新聞稿幾乎都會提到事實真相，請容許給我們的司法體系一些時間和空間完成調查」。

針對有外界質疑政府快速遣返大陸生還漁民，陸委會昨天稍早時表示，我方各有關機關依法完成相關事件之調查後，該兩名人員已無留置之必要及理由，依法得遣返。

對於藍營點名海委會主委管碧玲下台，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，她每天都跟管碧玲通話，了解第一線人員執法狀況，「這麼認真的政務官，現在卻被國民黨政治攻擊」，希望在野黨立委回到議場，歡迎提出更好的意見，而非動輒把官員下台，當作立委的口頭禪

兩岸關係 口頭禪 國台辦 管碧玲 詹志宏 金廈海域 陸委會

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