聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸批我遮掩 促速公布陸漁船翻覆真相

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導
陸籍漁船翻覆造成2名漁民，引發兩岸一聯串的緊張關係。圖／金門海巡隊提供
陸籍漁船翻覆造成2名漁民，引發兩岸一聯串的緊張關係。圖／金門海巡隊提供

大陸國台辦昨晚再就大陸漁船翻覆案發聲，國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣有關方面在兩岸同胞和罹難者家屬強烈要求下，才承認是因海巡艦衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。大陸嚴正要求台灣相關方面盡快公布事實真相，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。

朱鳳蓮表示，二月十四日台灣方面粗暴對待大陸漁船致兩名漁民遇難後，台灣有關方面負責人稱海巡人員「執法」過程無不當，企圖掩飾暴力行徑。

朱鳳蓮稱，在兩岸同胞和罹難者家屬強烈要求下，台灣有關方面才承認是因台灣海巡艦衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。

朱鳳蓮稱，冰凍三尺，非一日之寒，這次漁船翻覆事件絕非孤例。二○一六年五月民進黨上台以來，台方粗暴對待大陸漁民，隨意抓扣大陸漁船漁民事件頻頻發生，嚴重損害大陸漁民利益，對大陸漁民群體造成較大經濟損失，傷害大陸同胞感情。

兩岸關係 國台辦 朱鳳蓮 海巡 漁民 金廈海域

延伸閱讀

罹難漁民家屬缺席頭七法會有原因 海巡談陸方訴求三緘其口

海巡快艇執法未錄影蒐證 張啟楷質疑關鍵5分鐘發生何事

海委會稱台灣船可拒陸海監臨檢 陳玉珍：為難民眾

海巡撞翻大陸船艇 吳思瑤：台灣絕對站得住腳

相關新聞

陸海監船現蹤馬祖海域 美緊盯台海情勢促對話

中國大陸快艇翻覆二死事件持續發酵，繼金廈水域兩岸海巡、海警的情勢升溫外，馬祖海域昨天下午也出現三艘中國大陸的執法船隻，兩...

陸警登我遊艇…府仍不讓事件升溫 我釋善意盼陸接球

陸籍「無名船」事件持續發酵，總統府昨天仍未公開回應，第一線仍由海委會發言。而根據我國安人士表示，我方一開始研判，兩岸都希...

新聞眼／海巡署先理虧後遮掩 事難善了

陸船翻覆案已成兩岸高度重視事件，執法過程造成死亡令人遺憾，只要說明清楚，一切攤在陽光下檢視，外界自有公評；但海巡署事發第...

沒隱匿動機？ 藍委批管碧玲失職「別再拗 負起責任」

海巡日前在金廈海域驅離越界陸籍快艇致二死，金門地檢署證實海巡在執法過程無錄影，外界質疑是否執法過當。國民黨立委徐巧芯昨直...

生還漁民：船是被撞翻的

日前在金門海域因躲避我海巡查緝而翻覆的大陸漁船兩名生還漁民，於廿日返回中國大陸後，央視新聞旗下新媒體「玉淵譚天」昨天下午...

陸批我遮掩 促速公布陸漁船翻覆真相

大陸國台辦昨晚再就大陸漁船翻覆案發聲，國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣有關方面在兩岸同胞和罹難者家屬強烈要求下，才承認是因海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。