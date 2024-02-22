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陸批我遮掩 促速公布陸漁船翻覆真相
大陸國台辦昨晚再就大陸漁船翻覆案發聲，國台辦發言人朱鳳蓮表示，台灣有關方面在兩岸同胞和罹難者家屬強烈要求下，才承認是因海巡艦衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。大陸嚴正要求台灣相關方面盡快公布事實真相，給遇難者家屬和兩岸同胞一個交代。
朱鳳蓮表示，二月十四日台灣方面粗暴對待大陸漁船致兩名漁民遇難後，台灣有關方面負責人稱海巡人員「執法」過程無不當，企圖掩飾暴力行徑。
朱鳳蓮稱，在兩岸同胞和罹難者家屬強烈要求下，台灣有關方面才承認是因台灣海巡艦衝撞導致大陸漁船翻覆、人員傷亡，但仍以各種理由推諉塞責，對事件真相遮遮掩掩。
朱鳳蓮稱，冰凍三尺，非一日之寒，這次漁船翻覆事件絕非孤例。二○一六年五月民進黨上台以來，台方粗暴對待大陸漁民，隨意抓扣大陸漁船漁民事件頻頻發生，嚴重損害大陸漁民利益，對大陸漁民群體造成較大經濟損失，傷害大陸同胞感情。
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