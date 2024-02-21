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影／存疑慮不答應火化 2罹難漁民頭七法會家屬缺席

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
海巡署今天為2罹難大陸漁民辦頭七法會，金門縣佛教會也號召不少蓮友志工到場助念誦經。記者蔡家蓁／攝影
海巡署今天為2罹難大陸漁民辦頭七法會，金門縣佛教會也號召不少蓮友志工到場助念誦經。記者蔡家蓁／攝影

陸船翻覆造成2名漁民落水，遇難者家屬昨日抵達金門，因對相驗結果有疑慮，拒絕火化遺體。今天一上午更是「神隱」待在飯店內，未出席金門海巡隊為兩名罹難漁民舉辦的頭七法會，對此，殯葬業者許修身受訪表示，因家屬不答應火化，遺體目前還冰存沒火化。

陸籍快艇2名不幸意外身亡的大陸漁民家屬昨日在晉江市紅十字會等相關代表陪同下抵達金門，在海巡署人員全程陪同下，完成了家屬身分確認、勘查事故快艇並在船邊進行了招魂儀式魂歸牌位。

今天是亡者的頭七之日，依中國人殯葬禮俗，必須做足法會，使亡靈魂歸西方極樂，今日上午10時45分法會儀式進行，包括金門縣長陳福海、海巡署所屬及地方各界，均前來弔唁，場面哀戚；但因為家屬缺席，現場僅能由海巡人員到場誦經「充場面」。

殯葬業者許修身說，本來法會是9點半要開始，結果他們一直等到10點多家屬都沒來，後來想說頭七法會不能耽誤，只能照常進行；許修身指出，家屬認為海巡在處理上沒有誠意，且遺體上有多處傷痕，懷疑死因有疑點，因此拒絕火化；但檢方在相驗時，僅在遺體上發現2處擦傷，且傷口均不致命，推測應是溺水死亡。

海巡署副署長許靜芝表示，可能家屬還在做最後決定，還是期盼家屬能來參加法會，無論如何，希望以人道關懷為優先，其他的干擾因素能先暫時拋開，讓家屬與亡者的身心靈都得到安頓；碰撞一事，會等檢方調查結果。

據了解，昨天包括金門縣佛教會與慈濟等佛教單位都帶來善款想要捐給家屬，但家屬一度以為是海巡署的慰問金拒收，後來是海印寺住持性海師父跟他們說明是金門民間單位的善款，他們才收下。

海巡署今天為2罹難漁民辦頭七法會，請來金門縣佛教會理事長性海師父（右）親自主持。記者蔡家蓁／攝影
海巡署今天為2罹難漁民辦頭七法會，請來金門縣佛教會理事長性海師父（右）親自主持。記者蔡家蓁／攝影
陸船翻覆造成2名漁民落水，漁民今天辦頭七法會，海巡署各界都到場上香致意。記者蔡家蓁／攝影
陸船翻覆造成2名漁民落水，漁民今天辦頭七法會，海巡署各界都到場上香致意。記者蔡家蓁／攝影
海巡署今天為2罹難漁民辦頭七法會，漁民家屬皆未出席，殯葬業者許修身受訪表示，因家屬不答應火化，遺體目前還冰存沒火化，但他認為頭七法會很重要，家屬卻都不來，這對往生者來說非常不敬。記者蔡家蓁／攝影
海巡署今天為2罹難漁民辦頭七法會，漁民家屬皆未出席，殯葬業者許修身受訪表示，因家屬不答應火化，遺體目前還冰存沒火化，但他認為頭七法會很重要，家屬卻都不來，這對往生者來說非常不敬。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午也帶領縣府團隊到靈堂上香，但卻低調不受訪。記者蔡家蓁／攝影
金門縣長陳福海今天上午也帶領縣府團隊到靈堂上香，但卻低調不受訪。記者蔡家蓁／攝影

兩岸關係 金廈海域

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