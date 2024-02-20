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陸巡查金廈海域…馬辦示警 不利賴清德兩岸布局

聯合報／ 記者鄭媁／台北報導
金廈海域的兩岸船隻時有接觸，圖為台灣海巡艦駛過一艘大陸的挖沙船。路透
金廈海域的兩岸船隻時有接觸，圖為台灣海巡艦駛過一艘大陸的挖沙船。路透

大陸國台辦聲稱金廈海域不存在所謂「禁止、限制水域」，宣布在金廈海域開展常態化執法巡查行動。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨天表示，對國台辦的反應感到非常驚訝，這個調子是他從來沒看過的，也意味馬政府互不否認治權的時代已經消失了。

他說，過去在兩岸善意下，這類事件通常會透過海基會、海協會，甚至是國台辦與陸委會協商解決，適逢政府交接的關鍵時刻，若不好好處理，造成兩岸民間情緒升溫，絕對不利民進黨總統當選人賴清德未來的兩岸布局。

【記者歐陽良盈、屈彥辰、林銘翰／台北報導】金廈海域爭端升溫，朝野立委各自表態。國民黨立法院黨團副書記長林思銘盼政府積極交流溝通，團總召傅崐萁表示，希望賴政府上台後不要「蔡規賴隨」，政府要趕快緩解兩岸緊張氣氛，拿出高度誠意讓兩岸回暖回春，各黨立委會做政府後盾，請政府拿出方法讓兩岸緩解。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，兩岸間最大癥結是聯絡中斷，台灣政府和大陸政府沒有聯繫管道，建立溝通管道才是正辦；民眾黨全力捍衛漁民權益，對中華民國主權也絕不退讓。民進黨團幹事長吳思瑤強調，中國就是要模糊管轄權，甚至是接收我方管轄權，這是不可能的事，確保海域界線不容模糊。我政府會強化海巡單位，確保台灣海域安全。

傅崐萁 吳思瑤 國台辦 林思銘 民眾黨 海協會 蕭旭岑 賴清德 金廈海域 馬英九

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