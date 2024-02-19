大陸看金廈海域升溫：陸海警執法沒禁區

兩岸金廈海域執法爭端升溫，大陸具官方背景公眾號「且十觀海」昨刊文稱，既然大陸宣布沒有海峽中線，就該把海峽所有海域執法權都拿回來，在金門、馬祖海域更不允許有台灣「執法」單位存在。

大陸官方環球時報引述軍事專家張軍社稱，中國海警執法海域位處大陸近海，屬中國領海和管轄海域，更是兩岸漁民的傳統漁場，絕非「挑事方所謂的禁止、限制水域」；中國海警在金廈海域執法巡查是金廈海域不存在「禁止、限制水域」的印證。中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄則稱，中國海警在金廈海域執法沒有「禁區」，金廈海域是國際法規定中國領土主權範圍內，不存在任何問題。

「且十觀海」在題為「台灣海峽的海域執法該理理清楚了」文章中稱，金廈海域一艘出海打漁的大陸漁船遭台灣海巡艇追逐傾覆，造成兩人死亡、另兩人被逮捕，消息傳來讓大陸人民義憤填膺。