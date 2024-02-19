聽新聞
test
0:00 / 0:00

大陸看金廈海域升溫：陸海警執法沒禁區

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

兩岸金廈海域執法爭端升溫，大陸具官方背景公眾號「且十觀海」昨刊文稱，既然大陸宣布沒有海峽中線，就該把海峽所有海域執法權都拿回來，在金門馬祖海域更不允許有台灣「執法」單位存在。

大陸官方環球時報引述軍事專家張軍社稱，中國海警執法海域位處大陸近海，屬中國領海和管轄海域，更是兩岸漁民的傳統漁場，絕非「挑事方所謂的禁止、限制水域」；中國海警在金廈海域執法巡查是金廈海域不存在「禁止、限制水域」的印證。中國現代國際關係研究院海洋戰略研究所副所長楊霄則稱，中國海警在金廈海域執法沒有「禁區」，金廈海域是國際法規定中國領土主權範圍內，不存在任何問題。

「且十觀海」在題為「台灣海峽的海域執法該理理清楚了」文章中稱，金廈海域一艘出海打漁的大陸漁船遭台灣海巡艇追逐傾覆，造成兩人死亡、另兩人被逮捕，消息傳來讓大陸人民義憤填膺。

台灣海峽 海峽中線 海巡 金門 馬祖

延伸閱讀

大陸國台辦稱金門無禁限制水域 王鴻薇：慎防陸艦護漁越界捕撈

【即時短評】快艇事件延燒 兩岸必須謹慎拆彈

達6,327億人民幣！大陸春節期間旅遊支出創新高 票房收入也大增

陸海警加強廈金海域巡查 陸專家指具「歷史意義」：意在凸顯當地水域無禁區

相關新聞

金廈海域爭端升溫 陸海警宣布常態化巡查

中國大陸海警局昨天宣布，福建海警局將加強海上執法力量，在廈金海域開展常態化執法巡查行動，進一步維護有關海域作業秩序，維護...

新聞眼／兩岸關係持續角力 降溫難度高

大年初五一起海域執法案件竟延燒升級為兩岸政治事件，衝擊原已脆弱的兩岸關係。繼大陸國台辦稱金廈海域不存在「禁限制水域」後，...

我堅守低調克制、維護主權

陸籍「無名船」事件引發效應，大陸海警局昨宣布在廈金海域展開常態化執法巡查。有專家提醒，最近民進黨立委發言愈趨激烈，是否會...

陸稱無禁限制水域 在野促兩岸問題應好好談

大陸快艇闖入我金門禁限制水域拒檢後蛇行翻覆釀二死，大陸國台辦宣稱金門不存在禁止、限制水域。國民黨及民眾黨立委均表示異議；...

大陸看金廈海域升溫：陸海警執法沒禁區

兩岸金廈海域執法爭端升溫，大陸具官方背景公眾號「且十觀海」昨刊文稱，既然大陸宣布沒有海峽中線，就該把海峽所有海域執法權都...

陸常態巡查金廈海域

大陸國台辦繼17日聲稱，金廈海域不存在所謂「禁止、限制水域」後，大陸海警局發言人甘羽昨（18）日宣布，福建海警局將加強海...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。