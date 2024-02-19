我堅守低調克制、維護主權

陸籍「無名船」事件引發效應，大陸海警局昨宣布在廈金海域展開常態化執法巡查。有專家提醒，最近民進黨立委發言愈趨激烈，是否會導致政治效應升溫是無法預測的情況。據悉，我海巡署及國安單位第一時間討論相關應處，仍以低調克制、維護主權立場為原則，希望針對陸籍漁民人道撫慰、家屬接待都能順利進行。

是否針對此事舉行國安高層會議？總統府發言人林聿禪表示，對於近日台海情勢，主責機關及國安團隊皆有即時且全程掌握，並皆即時向總統報告、掌握情勢，請國人放心。

據了解，去年四月蔡英文總統過境美國會晤當時聯邦眾議院議長麥卡錫前夕，大陸曾宣布啟動「台灣海峽中北部聯合巡航巡查專項行動」，由大型巡航救助船「海巡06」輪領銜海事執法船艇編隊；國安單位在堅守主權底線之下，已有預定應對策略。

據悉，十四日發生兩名陸籍漁民落海死亡，我方海巡署立刻成立緊急應變中心，國安高層也第一時間掌握訊息，我方更透過管道通知對岸，讓對岸第一時間掌握資訊。

對於大陸再加碼稱廈金海域不存在「禁止、限制水域」，且將在廈金水域常態性巡查，我方評估，陸方以國台辦發言人名義發言，尚未超出可預期範圍，我方也以海委會及陸委會發聲，雙方在檯面上還算合理過招。