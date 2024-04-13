聽新聞
test
0:00 / 0:00

蕭旭岑：馬習二會 綠營亂放話被打臉

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導
前總統馬英九（中）10日下午在馬習二會上發言。記者廖士鋒／攝影
前總統馬英九（中）10日下午在馬習二會上發言。記者廖士鋒／攝影

前總統馬英九在馬習二會談話時將「中華民族」說成「中華民國」，引發猜測。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，馬當場純係口誤，陸方也沒有特別反應。至於綠營在馬英九抵達大陸後，不斷以「國安人士」之名放話，結果所有猜測都被事實打臉，顯示民進黨對於兩岸互動，不但缺乏情報，甚至缺乏基本知識，只有抹紅與認知戰。

蕭旭岑昨天接受中廣節目訪問，主持人問，馬英九致詞「中華民國…中華民族過去經歷了百年屈辱」，是口誤還是蓄意？蕭旭岑表示，講稿就是「中華民族」，係口誤，陸方也沒有特別反應。馬返抵桃園機場時說「兩岸炎黃子孫同屬中華民國」，也是口誤，當時馬臉上笑意，應該自嘲。

蕭旭岑指出，所謂「國安人士」指馬習將於四月八日在北京人民大會堂台灣廳會面，但立刻有兩岸資深記者指出，大陸領導人從無在台灣廳接見台灣來賓之例；放話者就改口福建廳，並強調這是讓台灣「陷入一省」，結果陸方安排最正式、最常會見外國元首的東大廳。現場布置也採取最正式的工作桌對坐形式。

他也表示，馬習會開始就敲定十日，「國安人士」先宣稱八日，落空後改口，北京為與美日菲三國峰會打對台而故意延期。資深兩岸關係學者早就指出，陸方不想讓兩岸問題國際化。「國安人士」說法代表根本沒掌握情報，更缺乏知識。

蕭旭岑說，陸委會副主委詹志宏痛批馬「不代表台灣人」，並否認「中華民族」，宣稱「炎黃子孫」是古代傳說。這些話到底代表蔡政府，還是未來的賴政府？

國安 蕭旭岑 馬英九

延伸閱讀

馬英九稱中華民國是口誤？ 賴士葆：打死我也不信

馬習二會…蕭旭岑：綠媒對兩岸無情報無知識 只會放話打認知戰

蕭旭岑還原馬習會：致詞出現「中華民國」確實是口誤

習近平喊見台灣同胞感到親切 蕭旭岑揭馬習二會細節：有傳達台人擔憂

相關新聞

蕭旭岑：馬習二會 綠營亂放話被打臉

前總統馬英九在馬習二會談話時將「中華民族」說成「中華民國」，引發猜測。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，馬當場純係口誤，陸...

談馬習會 夏立言：加分、好事

國民黨副主席夏立言即將結束訪美行程，他在華府對媒體表示，國民黨認為馬習會是加分，前總統馬英九每次都會利用各種場合來彰顯「...

綠狂批馬「一中各表」 藍：請民進黨提「自己的版本」與陸溝通

前總統馬英九訪陸，在「馬習二會」上提及「一中各表」論述引起綠營批評，國民黨今天反批民進黨應拿出「自己的版本」與中國大陸溝...

記者手記／馬習二會是「一中各表」或「各表一中」？

前總統馬英九訪問大陸行程已經於11上午結束並返抵台灣，但相關爭議持續延燒，對於馬習二會期間，馬英九表述九二共識的方式，成...

馬習會拚兩岸和平 賴鷹內閣添變數

馬英九訪陸11天，一路強調兩岸和平避戰是這一代中國人的責任。馬英九在見習近平時脫口中華民國，不管是有意或無心，他畢竟完整...

馬英九稱中華民國是口誤？ 賴士葆：打死我也不信

前總統馬英九、中共總書記習近平日前會面，馬英九致詞時提及中華民國，後馬辦澄清是口誤。國民黨立委賴士葆今早受訪表示，打死他...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。