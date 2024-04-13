蕭旭岑：馬習二會 綠營亂放話被打臉

前總統馬英九在馬習二會談話時將「中華民族」說成「中華民國」，引發猜測。馬英九基金會執行長蕭旭岑昨表示，馬當場純係口誤，陸方也沒有特別反應。至於綠營在馬英九抵達大陸後，不斷以「國安人士」之名放話，結果所有猜測都被事實打臉，顯示民進黨對於兩岸互動，不但缺乏情報，甚至缺乏基本知識，只有抹紅與認知戰。

蕭旭岑昨天接受中廣節目訪問，主持人問，馬英九致詞「中華民國…中華民族過去經歷了百年屈辱」，是口誤還是蓄意？蕭旭岑表示，講稿就是「中華民族」，係口誤，陸方也沒有特別反應。馬返抵桃園機場時說「兩岸炎黃子孫同屬中華民國」，也是口誤，當時馬臉上笑意，應該自嘲。

蕭旭岑指出，所謂「國安人士」指馬習將於四月八日在北京人民大會堂台灣廳會面，但立刻有兩岸資深記者指出，大陸領導人從無在台灣廳接見台灣來賓之例；放話者就改口福建廳，並強調這是讓台灣「陷入一省」，結果陸方安排最正式、最常會見外國元首的東大廳。現場布置也採取最正式的工作桌對坐形式。

他也表示，馬習會開始就敲定十日，「國安人士」先宣稱八日，落空後改口，北京為與美日菲三國峰會打對台而故意延期。資深兩岸關係學者早就指出，陸方不想讓兩岸問題國際化。「國安人士」說法代表根本沒掌握情報，更缺乏知識。

蕭旭岑說，陸委會副主委詹志宏痛批馬「不代表台灣人」，並否認「中華民族」，宣稱「炎黃子孫」是古代傳說。這些話到底代表蔡政府，還是未來的賴政府？