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美鼓勵兩岸對話 陸委會憂陸設陷阱

聯合報／ 華盛頓記者張文馨、記者陳政錄陳宥菘／連線報導
前總統馬英九11日表示，「只要有共同的政治基礎『九二共識』，兩岸就可以繼續對話」，對此，陸委會副主委兼發言人詹志宏回應，兩岸之間應不預設任何政治立場與前提。記者陳宥菘／攝影
前總統馬英九11日表示，「只要有共同的政治基礎『九二共識』，兩岸就可以繼續對話」，對此，陸委會副主委兼發言人詹志宏回應，兩岸之間應不預設任何政治立場與前提。記者陳宥菘／攝影

針對馬習二會，一名美國國務院發言人表示，美國鼓勵降低緊張和促進兩岸關係的方式，支持雙邊在尊嚴和尊重的基礎上持續對話，美國依然致力於美方長期以來，基於台灣關係法、美中三聯合公報與六項保證的「一個中國」政策。

中共總書記習近平十日會見前總統馬英九時，表態「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」。陸委會副主委兼發言人詹志宏昨回應，「習近平先生」是以比較柔性的語言，來包裝既有立場，我方去年八月就已決定要開放兩岸觀光客組團，但大陸到目前都還沒有做出這樣的決定，「我們還在等他們的決定。」

詹志宏昨在陸委會例行記者會上表示，大陸已連續好幾年，禁止學生到台灣來讀大學，這不符合習近平先生講的。

針對馬習談話內容，詹志宏說，重點不是馬前總統講什麼，而是「習近平先生」講什麼，因為問題的根源在中國大陸一方，我們沒有天天派軍機艦去騷擾他們，也沒有說「不放棄使用武力」等話語。

馬習二會上，「中華民族」成為雙方談話的關鍵詞。詹志宏認為，這些論述將歷史、文化、地理都摻雜混合一起，最後歸結到政治，但屬於哪個民族、哪個國家，又尊重哪個文化，「這是幾個不相干的東西，硬要扯在一起的話，對不起，我覺得這是一個陷阱」。

陸委會昨公布最新民調結果，八成以上民眾支持兩岸團體旅遊應該依「對等原則」相互開放，也就是我方開放台灣觀光客組團去大陸，中共也要開放大陸觀光客來台（百分之八十點四）；近八成民眾不認同中共堅持在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話的主張。

九二共識 台灣關係法 習近平 詹志宏 陸委會 馬習二會 馬英九

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