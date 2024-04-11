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陸委會民調 八成支持兩岸團隊旅遊「對等原則」開放

聯合報／ 記者陳政錄／台北即時報導
陸委會稱，有八成以上民眾支持，兩岸團體旅遊應該依「對等原則」相互開放。（記者季相儒／攝影）
陸委會稱，有八成以上民眾支持，兩岸團體旅遊應該依「對等原則」相互開放。（記者季相儒／攝影）

在「馬習二會」後隔日，陸委會11日下午召開例行記者會，並發布最新的民調結果，有八成以上民眾支持，兩岸團體旅遊應該依「對等原則」相互開放，以及近八成民眾不認同中共堅持在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話的主張。因此，陸委會稱，政府會持續站穩「四個堅持」立場，妥慎應對中共對台「軟硬兩手」操作，維護台灣整體利益及人民權益福祉。

這次民調是陸委會委託全國公信力民意調查公司，在4月3日至8日以電話訪問台灣20歲以上成年民眾，有效樣本1,080份，信賴度為95%，抽樣誤差在±2.98%。

據陸委會民調結果，有8成以上民眾支持政府主張兩岸團體旅遊應該依「對等原則」相互開放，也就是我方開放台灣觀光客組團去大陸，中共也要開放大陸觀光客來台（80.4%）；9成以上民眾支持海巡署依法處理或驅離大陸船隻違法闖入金門水域，捍衛國家安全及漁民權益（90.9%）。

另，近7成民眾認為中共修改「反間諜法」，放大解釋間諜行為，會影響其赴陸意願（69.9%）；9成左右民眾不認同中共軍機艦繼續在我周邊活動，甚至故意超過海峽中線（92.6%）、打壓我國際空間（90.1%），及不贊成中共所提「一國兩制」（89.6%）。

同時，有8成左右不認同中共說「台灣的總統選舉結果改變不了台灣是中國一部分的基本事實」之說法（84.7%），不認同中共堅持在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話的主張（78.8%）。面對中共對台強加政治框架與脅迫作為，9成以上民眾支持政府繼續做好自我防衛，捍衛國家主權及台灣民主，維護台海和平現狀（93.3%）。

在長期觀察議題方面，陸委會說，有9成以上支持台灣的未來要由台灣 2,300 萬人決定（91.1%）；主張「廣義維持現狀」仍佔絕大多數（88.8%），另多數民眾認為中共對我政府與人民不友善，比例分別為72.4%、56.6%，均維持長期穩定趨勢。

因此，陸委會強調，維護台海和平是兩岸共同的責任，政府會持續站穩「四個堅持」立場，妥慎應對中共對台「軟硬兩手」操作，維護台灣整體利益及人民權益福祉。呼籲中共正視「中華民國台灣」客觀存在事實，尊重台灣民意，與我方透過不設前提的溝通對話，務實處理兩岸分歧，尋求和平相處之道。

中共 民調 陸委會

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