陸委會籲尊重我主流民意

陸委會昨（10）日回應，中共藉由「馬習二會」大肆宣傳「九二共識」、「促融促統」及反對「台獨」等主張，抹煞我國家主權地位，並指「對於馬前總統此次與中共領導人會晤時，未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待，我們深感遺憾。」

陸委會表示，政府向來主張兩岸間應秉持對等尊嚴，不設置任何政治前提，進行健康有序交流，才能真正累積善意，促進兩岸間相互理解。

陸委會強調，兩岸間差異不在於語言或文化，而是政治體制與生活方式。

陸委會指出，「對於馬前總統此次與中共領導人會晤時，未能向中方公開傳達台灣人民對捍衛中華民國主權及民主自由體制的堅持，有違台灣社會的期待，我們深感遺憾。」

對於兩岸關係，陸委會說，維護兩岸關係和平穩定是雙方共同責任，當前中共持續以文攻武嚇、外交霸凌、經貿脅迫等手段對台複合性施壓，企圖迫使我方接受其單方設定的「一中」框架，是造成台海情勢不穩定的根源。

陸委會表示，政府維持兩岸和平穩定現狀的政策立場一貫，呼籲北京當局尊重台灣主流民意，正視中華民國及兩岸互不隸屬的客觀事實，停止對台打壓威嚇，務實理性、相互尊重，透過兩岸官方對話化解分歧、解決問題。