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民眾黨：馬提堅持九二共識 恐落入既定框架、未獲主流民意認同

中央社／ 台北10日電
前總統馬英九今天再度會晤中國大陸領導人習近平。（新華社）
前總統馬英九今天再度會晤中國大陸領導人習近平。（新華社）

前總統馬英九今天再度會晤中國大陸領導人習近平，民眾黨晚間透過聲明表示，馬英九的致詞雖反映台灣人民期待和平繁榮，有值得肯定之處，但提到堅持九二共識，這恐怕落入既定框架，也未獲主流民意認同。

民眾黨今天晚間透過聲明指出，黨主席柯文哲一向主張5個互相，包含「互相認識，互相了解，互相尊重，互相合作，互相諒解」，以交流、對話、溝通減少衝突，無論是官方或民間與中國交流，民眾黨皆持正面態度。

民眾黨提到，馬習二會上，馬英九於致詞時強調兩岸民眾對於「和平、繁榮」的深刻冀望，的確符合台灣人民期待，因為任何一方對於現狀的破壞，將同時對世界和平與繁榮造成巨大傷害。

民眾黨認為，馬英九在會中也強調「兩岸是不同理念下發展、生活」，相當程度的在習近平面前，反映兩岸間雖有相同的語言、文化、宗教，但在政治、生活上存有差異，必須務實面對。

民眾黨表示，然而馬英九提到要「堅持九二共識」，這在許多台灣人民眼中，恐怕是落入既定框架，也未獲得主流民意認同。

民眾黨指出，綜觀整場會面，馬英九以個人身分展開交流，為和平努力，仍有其值得肯定之處；反觀陸委會稍早發出新聞稿，仍是「以對抗為主軸」，只顧自己政黨利益、不顧國際動態，難以讓人想像這樣的陸委會，如何在520之後化解僵局。

民眾黨強調，黨主張擱置爭議，秉持「台灣自主、兩岸和平」，並且求同存異、尋找創造新共識的契機，才能真正追求兩岸長遠的和平與發展。

台灣人 民眾黨 馬英九

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