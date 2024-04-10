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幕後／為何會有馬習二會？馬英九想站在歷史高度 為台灣人發聲

習近平：兩岸沒有什麼心結不能化解、不能商量

中央社／ 北京10日電
中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。記者廖士鋒／攝影
中共總書記習近平（右）和前總統馬英九（左）重演世紀之握。記者廖士鋒／攝影

中共總書記習近平今天下午4時在北京人民大會堂會見訪問中國大陸的前總統馬英九。習近平宣稱，中華民族一路走來，書寫海峽兩岸不可分割的歷史，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解、不能商量」。

馬英九與習近平睽違9年再度會面，中國大陸方面今天安排在人民大會堂東大廳供二人會晤。與2015年新加坡舉行的「馬習會」不同的是，馬英九先後稱習近平為「習總書記」與「習近平先生」，但習近平僅稱馬英九為「馬英九先生」。

習近平在屏風前等待馬英九到來，雙方見面後握手達16秒。

先致詞的習近平說，「馬先生」素有民族情懷，堅持「九二共識」，反對台獨，推動兩岸關係和平發展，促進兩岸青年交流，致力振興中華，「我對此高度評價」。

習近平提到，「兩岸同胞同屬中華民族」，中華民族創造了源遠流長、輝煌燦爛、舉世無雙的中華文明，每一個中國人都為之感到驕傲和榮光。

他又說，「中華民族5000多年的漫長歷史記載著歷代先民遷居台灣繁衍生息，記載著兩岸同胞共禦外侮，光復台灣」。「中華民族一路走來，書寫了海峽兩岸不可分割的歷史，鐫刻著兩岸同胞血脈相連的史實」。

習近平聲稱，「兩岸同胞都是中國人，沒有什麼心結不能化解，沒有什麼問題不能商量，沒有什麼勢力能把我們分開」，海峽的距離「阻隔不斷兩岸同胞的骨肉親情」。

他宣稱，兩岸制度的不同，「改變不了兩岸同屬一個國家、一個民族的客觀事實。外部的干涉，阻擋不了家國團圓的歷史大事」。

習近平最後說，「兩岸同胞一路走來始終一脈相承，心手相擁，守望相擁」。青年是國家的希望、民族的未來，兩岸青年好，兩岸未來才會好。兩岸青年要「增強做中國人的志氣、骨氣、底氣、共創中華民族綿長不止，續寫中華民族歷史的新輝煌」。

民進黨總統當選人賴清德將在5月20日上任，外界因此關注習近平今天在「馬習二會」上的表態。

馬英九任職總統期間，2015年11月7日曾與習近平在新加坡舉行「馬習會」，當時600多家中外媒體齊聚新加坡，報導這一歷史會晤。不過，這次的「馬習二會」，參與報導的僅有部分駐北京台媒與港媒，外媒也無法參加。

中國官媒央視新聞在下午4時03分發布快訊，「中共中央總書記習近平10日下午在京會見馬英九一行」。此前，大陸官方未曾公布「馬習二會」的訊息

習近平 青年 馬英九

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