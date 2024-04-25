環團籲強制回收農膜 要求生產者付費

農膜亂象如何解決？環團看守台灣協會秘書長謝和霖直言，對於回收運作不良的廢棄物，「政府應該要介入」。

他建議環境部，比照現有的「資源回收管理基金」制度，將農膜列為「公告應回收廢棄物」，要求農膜生產者繳一筆費用，再將這些錢補貼給後端的塑膠處理業者，彌補他們的處理成本。

謝和霖解釋：「將它公告應回收，由生產者付費，生產者就會把這個成本，轉嫁到農民身上，那農民就不會亂丟了。」他進一步指出，最理想的回收方式，應是讓農民用「變賣」方式去回收農膜，藉此增加回收誘因。

不過，環境部資源循環署循環處理組組長陳俊融回應，暫時沒有考慮將農膜納入公告應回收廢棄物，「目前還沒有急迫性，它運作的回收體系，在政府輔導和地方執行下，應該可以讓問題慢慢降低」。

他說，全台共有四十三家再利用業者，有意願和能力收取廢棄農膜，最大再利用量能達到三點六萬公噸，遠大於農膜每年一點三萬公噸產出；若農民妥善清理農膜的沙土，廠商會願意收取。

農業部農糧署則在全台舉辦廿一場農膜回收宣導講習會，宣導「農膜回收三原則」，並輔導建置「廢農膜清洗循環場域」，盼回收珍貴土壤資源，回歸農田永續利用。該署也推廣「農膜回收機」，對購買回收機的農友提供經費補助，但是響應農民數量不多，截至去年底全台補助九台。

另有學者研發可分解的農膜，以減少塑膠使用。中興大學土壤環境科學系終身特聘教授林耀東研究團隊，使用米糠、甘蔗渣、雞羽毛等作為原料，研發「高值化智慧環境友善多功能型地膜」，不僅能抑制雜草和保濕，使用後可在土壤分解，做為天然肥分與碳蓄存，提升土壤健康及生物多樣性。