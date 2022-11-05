機票0元！ITF旅展超夯「機票0元」起，加碼再抽免費機票，還有「買票送票」好康活動

2022 ITF台北國際旅已於昨日(11/4))登場，現場買氣相當熱絡，多位百萬刷手現身，不少ITF和銀行合作推出的多項信用卡滿額禮皆已兌換完畢，紛紛緊急加碼其他好禮。同時，更有航空公司推出0元優惠再抽免費機票，週末逛展可別錯過！

圖／台灣觀光協會提供

隨著國門解封，今年參與ITF國家主題館不僅有日本館、韓國館、泰國館等，印尼、瑞士、以色列三館也強勢回歸，加上首度參展的美國德州休士頓，不用出國就能環遊世界。今年日本館北九州每日抽出「JR九州鐵路周遊券」、德島縣預計於11/6舉辦新景點說明會，凡參與便可獲得當地藍染特產；而韓國館則可體驗流行「韓式拍貼機」及欣賞新塗鴉秀、生動感CREW表演。

圖／取自桃園國際機場FB粉專

最吸引人的不外乎「機票下殺0元優惠」，本次多達中華航空、長榮航空、星宇航空、台灣虎航、國泰航空亞洲萬里通、日本航空以及越南航空等7家航空公司參展。中華航空設置超人氣「皮卡丘彩繪機」互動專區，並於每日現場活動抽出免費機票！再推3大全新航點優惠4,800元起，飛往日本不用萬元，只要7,566元起。

圖／台灣觀光協會提供

長榮航空則推出台北－成田11,096元起、台北－維也納直飛23,905元起等超值優惠；首度參展的星宇航空全航線不限艙等9折優惠，加碼再送航點杯、行李束帶、帆布袋等超值小物；台灣虎航主打全線促銷單程未稅1,299元起，現場購票還有機會再享88折。

國泰航空現場購買機票或香港迪士尼套票，即可參加「買票送票活動」，讓你免費把機票、住宿券帶回家；日本航空推出台北-日本線來回機票未稅7,998元起、日本國內線航段0元等優惠；而越南航空則推出會員官網購票即享兩倍里程回饋，年底前出發更享95折！

圖／台灣觀光協會提供

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