ITF台北國際旅展「3大看點」，住宿下殺1.7折、飯店Buffet最低只要899元，年度最優惠都在這！

ITF線下實體旅展來啦！全台規模最大、歷史最久的「2022 ITF台北國際旅展」將於11/4起至11/7在台北南港展覽館一館盛大登場！超過40家旅行業者、130間飯店餐廳、各大航空公司及遊樂園等共1,200個攤位參展，更有首度參展的美國德州休士頓、星宇航空、KKday等。以下整理本次國際旅展3大看點，從入場逛展到必搶行程都給你滿滿好康。

圖／取自ITF 台北國際旅展FB粉專

圖／取自ITF 台北國際旅展FB粉專

⬤ 「2022 ITF台北國際旅展」3大看點

·ITF門票預售優惠、捐血贈票及警消醫護免費逛展

於今日(11/3)至四大超商及udn售票系統、Klook、KKday等七大通路購票即享9折優惠；即日起至11/5，在大台北地區17個捐血點完成捐血亦可兌換1張門票，警消醫護人員也可憑識別證免費入場逛展。

圖／取自ITF 台北國際旅展FB粉專

·航空公司＋旅行社：日韓、歐洲、東南亞

ITF各大航空公司強勢登場，有中華航空、台灣虎航、亞洲萬里通、長榮航空、星宇航空、越南航空、日本航空等7大航空公司，分別推出超值優惠機票，如日本航空推出台北至日本來回機票未稅7,998元起、星宇航空全航線9折優惠。

圖／日本航空提供

圖／取自東南旅遊官網

各大旅行社力推冬季賞雪、泡湯、聖誕節慶等優惠行程，像是雄獅旅遊主打「韓國首爾5日」每人最低14,900元起、東南旅遊日本指定行程第2人省4,000元、五福旅遊「澳洲雪梨跨年煙火7日」69,800元起，第2人再減6,000元的好康優惠。機加酒行程、熱門交通票券、主題樂園門票、當地遊程等自由行必備商品也都祭出超值折扣。

圖／取自ITF 台北國際旅展FB粉專

圖／五福旅遊提供

·夯搶年度最優惠餐券、住宿券、SPA泡湯券

五星飯店住宿券最低下殺1.7折、熱銷餐券4.6折起，如寒舍艾麗酒店精緻客房雙人住宿券下殺1.7折，現省14,325元，只要3000元；餐券部分則有晶華酒店栢麗廳「平日午餐四人券」每組3,999元，現打5.6折、台北萬豪酒店Garden Kitchen「平日午餐自取美饌單人券」只要每張899元，買10再送1等。想泡溫泉也有超值SPA泡湯券，如北投麗禧溫泉酒店推出「露天風呂套票」7.2折，10張只要13,000元，也有東南旅遊「秋冬賞楓泡湯」最低399元即可成行。

圖／寒舍集團提供

圖／晶華酒店提供

圖／台北萬豪酒店提供

圖／北投麗禧溫泉酒店提供

此外，本次ITF以「永續旅遊」為策展主題，特別規劃永續星球展區，現場不僅會有闖關活動，更將送出限量人氣插畫家咚東操刀的插畫口罩，有逛又有拿。

圖／取自ITF 台北國際旅展FB粉專

2021年展場實景。圖／取自klook官網

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