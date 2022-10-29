2022 ITF線上旅展／超殺現省8萬5！福容大飯店住宿、餐券買10送1，最低入住不用700元，1張鈔票吃遍自助百匯
2022福容ITF線上旅展登場！即日起至11/28，至福容大飯店官網選好康，聯合住宿券、連鎖餐券通通買10送1，直接下殺3.4折，享福卡會員專屬買15送1再贈1，入住「美棧墾丁大街旅店」700元有找！
2022福容ITF線上旅展推出聯合住宿券及連鎖餐券的超值優惠，聯合住宿券現打3.4折買10送1，省下56,800元。持券入住「美棧墾丁大街旅店」最低只要640元；體驗「T11麗寶賽車主題旅店」也只要1280元起；入住淡水漁人碼頭、福隆三天兩夜每晚不到4000元即享山海美景與美食佳餚。加入「享福卡」會員，即享買15送1再贈1，幫你省下85,200元，大方送你2張券再多玩幾天。
而連鎖餐券同享買10送1，相當於11張只要10,800元，現省5,900元，一張不到千元。只須1張券即可享用中式套餐、日式套餐或自助晚餐3選1，還可自由選擇於全台6家據點使用，大啖田園自助百匯，或至福容大飯店淡水漁人碼頭「阿基師觀海茶樓」一邊享用頂級食材、道地港式菜色，一邊欣賞無敵海景。
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