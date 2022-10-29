2022 ITF線上旅展／超殺現省8萬5！福容大飯店住宿、餐券買10送1，最低入住不用700元，1張鈔票吃遍自助百匯

一年一度的餐旅業「大拜拜」-ITF台北旅展來了！11/4到11/7將在台北南港展覽館一館開跑，隨著疫情趨緩，各家飯店推出的餐券、住宿券、優惠券折扣更勝從前；晶華酒店集團旗下的「Just Sleep 捷絲旅」這次推出南北共8個分館都可以使用的超值聯合住宿券，1張僅2000元，入住還有機會拿到獨家迎賓禮，讓旅客可以用親民價格，享受比美五星級飯店的優質服務，是想節省旅遊預算的旅人的好選擇，一起來看看～

2022-10-28 13:31