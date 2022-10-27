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2022 ITF線上旅展／義大天悅酒店餐券買5送1，還有1泊2食爽玩義大遊樂世界

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／義大天悅飯店提供
圖／義大天悅飯店提供

義大天悅酒店不等即將於11月4日舉辦2022全台最大規模的「ITF台北國際旅展」的到來，先行推出了「冬季線上旅展」，像是入住宿買10送1，爽吃自助百匯或體驗義大遊樂世界，即日起正式開始線上搶購囉，親朋好友搶起來！現在一起來看看義大天悅酒店冬季線上旅展的優惠吧！

圖／義大天悅飯店提供
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住宿券方面，義大天悅酒店推出「2022義Fun遊住宿券 」優惠，原本單張3,399元，現在直接享買10張送1張，內容包含享雅緻客房雙人住宿一晚與自助式早餐2客。滿13歲(含以上)單人加價800元可加人，同樣含早餐1客並可調整至溫馨家庭房（每房最多增加兩位），現在至2023年6月30日前入住再享加碼週六不加價(國定連續假日每房每晚仍需加價$1,500)。另還有1泊2食饗樂遊住宿券，單張4,299元，一樣買10送1，可選自住晚餐2客或義大遊樂世界門票2客。

圖／義大天悅飯店提供
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義大天悅飯店溫馨家庭房。圖／義大天悅飯店提供
義大天悅飯店溫馨家庭房。圖／義大天悅飯店提供

至於餐券方面有自助下午茶、午餐券與晚餐券等。像是最便宜的假日自住下午茶券，單張480元，買5張送1張；百匯廳則有假日自助午餐與晚餐券，單張分別為750元與800元，現在買5直接送1張，相當於8折優惠。

圖／義大天悅飯店提供
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而購買義大天悅酒店的線上旅展券需要特別注意的是線上旅展每筆訂單需收運費100元運費，單筆訂單購買住宿券5張(含)以上者，可享免運費優惠，另外餐券與住宿券首批票券預計寄出日為2022年11月04日，收到後方可訂位，超好康直接買起來了！

圖／義大天悅飯店提供
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圖／義大天悅飯店提供
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