2022 ITF線上旅展／高雄萬豪「線上旅展」搶先賣！入住家庭客房現省19000元，還有餐券買10送2

疫情全面解封也代表旅遊業的全面復甦，各家旅遊業者紛紛因應「2022年ITF台北國際旅展」搶先推出線上優惠旅展，從餐飲再到入住統統都有，高雄萬豪酒店也推出超殺省萬元住宿券，還有多款餐券買10送2喔，一定不能錯過。

圖／ 高雄萬豪酒店官網提供

高雄萬豪酒店這回即日起至11月7日下午5點推出線上限定旅展。餐飲方面推出了旗下「豪享自助餐廳 」與「京享蔬食百匯餐廳 」應戰，像是豪享自助餐廳 「平日午餐券，買十送二 」只要9,350元（原價11,220元），晚餐券也只要買十送二12,100元（原價14,520元）；至於京享蔬食百匯餐廳則有平日貨假日晚餐券，享買十送二只要8,580元（原價10,296元），多款菜色自助餐任個捐挑選，直接爽吃開放式廚房與現場烹調的奢華饗宴。

圖／ 高雄萬豪酒店官網提供

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至於住宿則有萬豪雙人與四人家庭住宿券，兩人一晚只要5,199元（原價18,975元）享經典客房一間與豪華自助早餐兩客；四人闔家歡則為6,999元（原價26,400元）享家庭客房一間與豪華自助早餐四客，等同住宿最高直接省超過1萬9千元，準備來趟情侶或家庭旅遊吧，最後值得注意的是凡於線上訂購旅展住宿券，須於收到紙本票券後，自2022年11月4日後始可持券訂房。更多線上旅展優惠請至官網查詢。

圖／ 高雄萬豪酒店官網提供

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