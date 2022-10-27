2022 ITF線上旅展／高雄英迪格酒店超殺2折起，現省超過1萬3，2.9折爽吃「霸王級痛風晚宴」
ITF線上旅展熱鬧開展！高雄英迪格酒店大方推出兩大方案，住宿餐飲超殺2折起！不僅能享用超澎湃海鮮大餐，還有世界麵包大師的客製麵包可以品嘗，3.9折再加購超豐盛半自助吧早餐，一日活力從早餐開始！
高雄英迪格酒店於2022線上旅展推出「霸王級海鮮痛風宴一泊二食」及「揪4要度假」2大方案。「霸王級海鮮痛風宴一泊二食」打2.9折後4,666元，雙人平日(週日至週五)入住高級城市景觀房一晚，晚餐至1樓的Craft咖啡廳享用「霸王級痛風晚宴」，品嘗「漁夫返港慶豐收海鮮意麵」、「噗噗豚月見蓋飯」等美饌，隔日再到Wok on the Park全日餐廳享用港都風味吃到飽自助早餐，品嘗世界麵包大師研發客製的美味麵包。
而「揪4要度假－家庭房住宿券」方案更優惠，直接打2.5折，現省13,814元！最多可4人入住，配有2張舒適雙人床，並免費享用Nesspresso膠囊咖啡，平均每人每晚不用1,200元，還能以3.9折優惠價加購4客Wok on the Park全日餐廳半自助吧早餐。
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