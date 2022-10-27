2022 ITF線上旅展／高雄英迪格酒店超殺2折起，現省超過1萬3，2.9折爽吃「霸王級痛風晚宴」

一年一度的餐旅業「大拜拜」-ITF台北旅展來了！11/4到11/7將在台北南港展覽館一館開跑，隨著疫情趨緩，各家飯店推出的餐券、住宿券、優惠券折扣更勝從前，像是台北美福大飯店裡超高人氣的「彩匯」自助餐餐廳推出了下殺69折的下午茶餐券，以及34折含一泊一食的住宿券等，都能在搶先開跑的線上旅展中先買到，無論是想放鬆吃下午茶或度假住宿的需求都能滿足，精打細算的你還不揪團買起來！

2022-10-27 10:28