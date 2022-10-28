2022 ITF線上旅展／「最低2.2折」線上旅展開跑！入住六福莊送2日六福村券現省近3萬元，還有18坪套房買1送1

2022年台北國家旅展將於11月4日至11月7日於台北南港展覽館一館登場，將推出多款超殺旅遊券優惠。六福旅遊集團也不遑多讓，搶先推出ITF線上旅展，號稱為「今年最強優惠組合」，最低還直接下殺2.2折，快一起來看看。

結合六福50週年「實踐永續美好生活」，並滿足「永續旅行」的社會責任為主軸，即日起至11月12日推出線上旅展。首推51折「關西六福莊 友善大地住房券」，一人只要平均3,725元，不僅如此，優惠內容為每房四人可入住兩間肯亞綠地客房一晚、活力早餐與六福村2日入園遊玩，更狂的是還能獲得隨行水壺環保杯、環保備品包且還可以任選全球唯一的犀望巴士體驗或勇闖猛獸島活動二選一。此專案限定再加碼贈送「淺山農事體驗採摘當季產物」，為了永續，只要帶著隨行水壺環保杯入園六福村遊玩「全園區餐車軟性飲料續杯半價」，總價值高達57,986元，現在購買直接省「29,816元」超狂。

六福村全世界唯一每趟可衝兩次的歷險設施「火山歷險」，套票優惠5折，每日限定100組。 圖／六福旅遊集團提供

另外一項超殺優惠還有六福居「 18坪超大套房，買1晚送1晚 」，直接入住台北中山高級住宅區中的「豪華公寓式酒店六福居」都會景觀套房 ，現在買1晚送1晚只要6,999元，更重要的是主臥空間有18坪大，不論情侶跟夫妻或朋友入住，都能超值享受奢華入住體驗。

圖／六福旅遊集團提供

至於在飲食方面，一定不能錯過台北六福萬怡酒店旗下3家餐廳超值美食，直接搶購「美食通用餐券套票組(10張/套)」，可任選在旗下知名的敘日全日餐廳、粵亮廣式料理與大廳酒吧依照張數點數爽吃星級美饌，例如如果使用一張券，可以兌換敘日全日餐廳享用平日早餐或下午茶、粵亮廣式餐廳港點三品組、大廳酒吧400元內調酒二杯等；如果直接用4張券，能完整兌換粵亮經典的靓皮烤鴨一套，再送第三吃喔。每套10張共5,500元，CP值超高。

圖／六福旅遊集團提供

其他優惠組合還有星級「粵亮靚皮烤鴨餐券(兩吃) 1,999元」與5公斤美國火雞的「萬怡火雞禮籃超值組合3,999元」等，更多超狂優惠請直接上六福旅遊集團「2022年ITF旅展 https://bit.ly/3EUTFkq」查詢。

年末派對必備「萬怡火雞禮籃超值組合3,999元」，歲末佳節派對慶祝超有儀式感。 圖／六福旅遊集團提供

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