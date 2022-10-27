2022 ITF線上旅展／最殺「五星飯店3.9折」！台北君悅酒店線上展開賣，還有5.1折SPA券必買

聯合新聞網／ 旅遊美食特約作者 萊點特別
圖／台北君悅酒店官網
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台北君悅酒店作為「台灣第一家國際五星級飯店」，因應2022 ITF線上旅展的到來，搶先推出即日起至11月13日的線上旅展專屬優惠，包含住宿券最低3.9折起、餐飲與SPA券5.1折起，甚至還有指定團購餐券，買越多送越多，超殺攻略快手刀筆記，一起來瞧瞧吧！

圖／台北君悅酒店官網
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台北君悅酒店坐擁緊鄰台北101商圈的優勢，還有擁有850間客房與套房，且歡迎寵物入住，是許多新舊客在台北住宿的首選之一。這回推出的線上旅展祭出超過15種的專屬優惠券，像是號稱「最殺五星住宿」，雙人週日至週五入住君悅標準客房只要3.9折4388元（週六與假日加價1,000元），並含有凱菲屋自助早餐2客，若有12歲以下不佔床直接免費住再享有早餐免費（每房至多兩位），另外還有不含早餐住宿券也只要3688元，相當於入住五星飯店一個人不用1900元。

圖／台北君悅酒店官網
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而餐券部分有旗下多家餐廳推出優惠，最低51折起。凱菲屋平日午、晚餐或下午茶套票八張只要5,400元；彩日本料理 平日午、晚餐單人套票四張4,200元；茶苑也推出「綠色星球蔬食吃到飽」，單人880元；最後的Cheers歡暢時光則推出暢遊券，單人特價1,490元

圖／台北君悅酒店官網
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最後台北君悅還有針對「Oasis SPA 」推出平假日舒心療程體驗51折起，像是平假日身體或臉部療程通用券單張3,680元，現在買10送1，可選擇療程三選一，包含100分鐘身體按摩、80分鐘臉部護理與60分鐘磨砂療程，每張券使用後還享有45分鐘療癒三溫暖喔！快到台北君悅飯店線上購物搶購旅展最殺優惠券吧。

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