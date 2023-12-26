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HBL／擊敗南湖 竹商今戰永仁

聯合報／ 記者曾思儒／高雄報導

去年首度加入HBL女甲戰場，新竹高商就打進12強預賽，但外卡首戰就遭淘汰；相隔一年，再度落入外卡的竹商勝場來得及時，昨天外卡首戰先以91：68力退南湖高中，今天外卡最終戰將挑戰連12年闖進8強的傳統強權永仁高中。

竹商今年報名7名高一，高三主力後衛洪欣妤又在資格賽後傷到右膝韌帶，缺少大將下預賽5戰都吞敗仗，期盼多時的勝場昨天開張，且是先發得分都達兩位數、4人「雙10」，點點開花延續112學年HBL旅程。

竹商教頭陳姿汶提到，南下高雄的設定就是拚最後2場外卡，過了第1關已經突破去年成績，想再創造隊史紀錄，她笑說除了自身要加油，還需要一些運氣，才能挑戰傳統強隊。

陳姿汶口中的傳統強隊永仁，100學年投入HBL女甲行列，當年就以6名新生打下第6名，101學年更捧起金盃、隔年完成2連霸，隊史已連12年打進8強、9度打進4強，但今年關鍵晉級戰敗給金甌女中，隊史首度落到外卡。

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