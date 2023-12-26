HBL／三民逆轉宜中 奪高雄巨蛋首勝

克服上半場兩位數落後，112學年HBL男甲複賽「地主」三民家商昨在外卡賽首戰以88：85力退宜蘭高中，隊史首度在高雄巨蛋打下勝利，也取得今天挑戰南山高中、爭取8強門票機會，球員槍響同時衝進場慶祝，上千球迷爆出熱烈歡呼聲。

HBL男甲複賽場館從105學年增加高雄巨蛋，三民校園就緊鄰高雄巨蛋，但到109學年終於重返12強，且當年勝利都是在另一個場地高雄中學體育館打下；今年重返12強預賽，三民前4戰都以敗場作收，分組最終戰先在「高雄內戰」擊敗高苑工商，昨天更展現韌性，創造隊史新頁。

「前幾場太想表現，沒把教練的話聽進去，心態不對。」轟下生涯新高37分的三民高三前鋒欒承威坦言，難得在高雄出賽，親友都到場，想打出好球反而綁手綁腳，昨有聽從助教廖哲億指示，才有這場精采的逆轉勝。

欒承威高一遇左腳脛骨骨折大傷，休息半年才回歸，還有七賢國中就一路同隊的葉仁豪相伴；昨天葉仁豪轟進5記三分球在內的21分，包括第4節末連拿5分，笑說和欒承威互相打鬧、彼此鼓勵到今年，希望繼續聯手寫隊史紀錄，挑戰104學年後就沒進過的最後8強。

三民搶進今天進行最終外卡賽程，將和上學年打下亞軍的南山高中碰頭，外卡壓軸戰由南湖高中和三重商工爭奪最後一張8強席位。