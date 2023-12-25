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HBL／莊杰閎中距離破網 泰山晉8強

聯合報／ 記者曾思儒／高雄報導
泰山高中壓下南山高中，搶下分組第3的8強門票。記者曾思儒／攝影
泰山高中壓下南山高中，搶下分組第3的8強門票。記者曾思儒／攝影

迎接高中最後一個HBL賽季前，泰山高中後衛莊杰閎前往中國大陸海南島參加「Jr. NBA籃球訓練營」，預賽後又隨隊前往南韓進行移地訓練，兩次體驗都讓他「升級」。除了原本速度優勢再增強碰撞性和中距離，昨天112學年HBL男甲級晉級關鍵戰展現苦練價值，第四節多次中距離破網，助隊以81：79力壓南山高中，從「死亡A組」出線，直接晉級8強。

和泰山複賽同組的還有今年「大魔王」東泰高中及老牌勁旅能仁家商，加上隊史有7冠的南山，被稱為「死亡之組」，莊杰閎坦言剛知道分組時內心喊了「這什麼東西？」但把握住昨天關鍵戰的晉級機會，讓他笑喊開心。

178公分的莊杰閎是泰山速度最快的球員，他小學一年級接觸跆拳道、二年級改練柔道，直到四年級才開始打籃球；他100公尺跑12秒多，速度堪稱「田徑隊」，但前兩年被教頭廖文彬點名攻擊性不足，今年到Jr. NBA籃球訓練營見世面，讓他進攻技巧更多元。

莊杰閎昨天就展現苦練成果，第四節關鍵跳投讓泰山保持競爭力，儘管最後1分48秒犯滿畢業，隊友仍驚險收下勝利。

輸球的南山落入外卡，明天將在驟死戰爭取最後8強資格。

HBL男子組 HBL女子組 HBL 能仁家商 泰山高中 南山高中

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