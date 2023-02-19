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HBL／男、女4強出爐 光復高中22連勝衛冕呼聲高

中央社／ 台北19日電
光復高中拉出跨季22連勝進軍4強。 報系資料照
光復高中拉出跨季22連勝進軍4強。 報系資料照

HBL高中籃球聯賽男、女8強賽今天結束後，4強名單隨之出爐。壓軸登場的男子組光復高中，以76比57大勝能仁家商，7戰全勝挺進4強，並且完成跨季22連勝，衛冕呼聲高。

經過8天的激戰，男子組前4強依序為光復高中、松山高中、南山高中、能仁家商；女子組為淡水商工、北一女中、陽明高中、南山高中。

HBL的4強和冠軍戰，將於3月11日、12日在台北小巨蛋登場。

今天的8強最終戰，光復高中雖然上半場僅以35比34領先能仁家商，但下半場的防守讓對方完全熄火，第3、4節分別僅讓對手攻下11、12分，順利收下比賽勝利。

光復高中教練陳定杰說：「暫時完成階段性任務，但進入小巨蛋之後一切都重來，這種一戰定生死的4強，球員們絕對不能鬆懈。」

至於松山高中和高苑工商之戰，已經確定晉級的松山，在3大主力邱翊安、林現惟、黃上銘都出賽不超過10分鐘的情況下，最終仍以73比63擊敗高苑工商。

相隔4年再度打進HBL男子組4強的松山高中，將先遇上南山高中，北部兩大傳統強權對壘，雙方在8強交手時，松山以88比60大勝南山。

HBL男子組 HBL女子組 HBL

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