亞錦賽／輸1分…郭李建夫點出2缺失：冠軍賽打回來

聯合報／ 記者蘇志畬／台北即時報導
亞洲棒球錦標賽超級循環複賽，中華隊總教練郭李建夫（中）。記者余承翰／攝影
亞洲棒球錦標賽超級循環複賽，中華隊總教練郭李建夫（中）。記者余承翰／攝影

亞洲棒球錦標賽超級循環複賽今天開打，中華隊在延長賽10局以0：1輸給日本，總教練郭李建夫稱讚投手群表現，也點出擊球確實度、戰術執行率等問題，「冠軍賽再打回來。」

中華隊受制於日本王牌投手嘉陽宗一郎，雖敲出5支安打但太過分散，郭李建夫表示：「對方投手很好，球隊四、五棒雖然都有抓到球，但無法確實咬中。」

不過中華隊投手群也有曾仁和先發4.2局、林詔恩1.1局、孫易磊2局皆無失分，王政浩9局上投出三上三下，但10局上因突破僵局制，被敲1安就丟掉1分非責失。

郭李建夫表示，賽前就有跟投手教練討論好，在合適的時機去換投，每位投手表現都很好，「但我們擊球確實度差了對手一點。」

形成投手戰下，郭李建夫也提到，兩隊戰術都相似，一開始採取打帶跑，後續走小球推進，然而10局下在一、二壘有人時，執行短打沒能成功，「推進上，沒有完全做好，沒辦法扳回，往後戰術執行上要更確實。」

中華隊明天對上菲律賓隊要搶勝，派出伍祐城先發，若午場日本隊擊敗南韓隊，中華隊擊敗菲律賓就可在冠軍賽再遇日本，若日本輸南韓，中華隊只要擊敗菲律賓，三隊戰績互咬下，比較TQB（對戰優質率）中華隊有優勢。

亞錦賽成棒

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